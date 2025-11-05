Apple hat den gestrigen Dienstag Abend genutzt, um die erste Beta zu iOS 26.2 zu veröffentlichen. Nachdem am Montag Abend die finale Version von iOS 26.1 freigegeben wurde, steht nun die nächste Beta-Phase an. Die iOS 26.2 Beta 1 befindet sich mittlerweile schon auf allerhand Endgeräten, so dass die ersten Neuerungen bekannt sind, die das kommende X.2 Update mit sich bringen wird.

iOS 26.2 Beta 1: Das ist neu

Sperrbildschirm

Auf dem Sperrbildschirm findet ihr unter iOS 26.2 einen neuen Liquid-Glass-Schieberegler, mit dem ihr die Transparenz der Uhrzeit anpassen könnt. Bei Verwendung der Option „Glas“ könnt ihr mithilfe des Schiebereglers die Anzeige der Uhrzeit entweder fast vollständig transparent gestalten oder ihr ein eher mattes Aussehen verleihen.

Zudem erhaltet ihr einen weiteren Schalter, mit dem ihr die Liquid-Glass-Optik der Uhr komplett ausschalten könnt. Farboptionen für die Uhr stehen euch weiterhin zur Verfügung.

iOS 26.2 Beta 1 erhält Schieberegler, um die Transparenz der Uhr auf dem Sperrbildschierm anzupassen. #iOS26 pic.twitter.com/1fDbBAS3FP — Macerkopf.de (@macerkopf_de) November 5, 2025

Schlafindex

Mit dem Update auf iOS 26.2 und watchOS 26.2 passt Apple die Spanne der Werte an. Die neuen Werte für den Schlafscore sollen besser widerspiegeln, wie ihr euch nach dem Schlafen fühlt. Auf folgende Werte setzt Apple zukünftig

Sehr niedrig – 0-40 (zuvor 0-29)

Niedrig – 41-60 (zuvor 30-49)

OK – 61-80 (zuvor 50-69)

Hoch – 81-95 (zuvor 70-89)

Sehr hoch – 96-100 (zuvor 90-100 mit der Bezeichnung „Exzellent“)

Der Schlafindex berücksichtigt die Schlafdauer, die Schlafenszeit und Unterbrechungen, um einen nächtlichen Wert zu vergeben, der die Schlafqualität widerspiegelt.

Passwörter

Im Einstellungen der Passwörter-App gibt es jetzt die Möglichkeit, Websites zu verwalten, auf denen Passwörter beim Anmelden nicht gespeichert werden.

AirPods Live Übersetzung in der EU

Apple hat bestätigt, dass AirPods Live Übersetzung in der EU im kommenden Monat startet.

Freeform

Die Freeform-App unterstützt jetzt Tabellen, so Macrumors.

Erinnerungen

Die Erinnerungen-App bietet euch zukünftig die Möglichkeit, Erinnerungen als „dringend“ zu markieren.

Wenn ein Erinnerungsalarm ausgelöst wird, werden die Optionen „Schlummern“ oder „Alarm beenden“ angezeigt. Wenn ihr die Schlummerfunktion auswählt, wird auf dem Sperrbildschirm ein Countdown angezeigt, der auch die Optionen zum Abschließen oder Verschieben der Erinnerung enthält. Apple unterscheidet Erinnerungsalarme von Standardalarmen durch eine neue blaue Farbe.

Podcast

Die Podcast-App erhält drei neue Funktionen. Dazu gehören automatisch erstellte Kapitel, die Möglichkeit, Erwähnungen anderer Podcasts im Transkript und im Player anzuzeigen, sowie der Zugriff auf in einem Podcast erwähnte Links auf der Episodenseite.

AirDrop

Es deutet sich an, dass iOS 26.2 eine Neuerungen für die AirDrop-Funktion mit sich bringt. Allerdings ist diese in der Beta 1 noch nicht aktiv. Durch die Erweiterung der AirDrop-Funktion können zwei Personen eine PIN aneinander senden. Deser spezielle Code aktiviert AirDrop für die nächsten 30 Tage.

AirDrop ist für Personen, die sich nicht in Ihren Kontakten befinden, auf 10 Minuten begrenzt. Die neue Option kann diesen Zeitraum verlängern.

Wetter

Aus dem Code der iOS 26.2 Beta 1 geht ebenfalls hervor, dass die Wetter-App nun relative Zeitangaben für Benachrichtigungen unterstützt, wie zum Beispiel „nächsten Freitag“ oder „nächsten Dienstag“ in Bezug auf bevorstehenden Regen oder Wetterbedingungen.

Blitzlicht für Alarme

Die Option „Blitzlicht für Benachrichtigungen“ im Bereich „Bedienungshilfen“ der Einstellungen-App ermöglicht es euch zukünftig, den Bildschirm blinken zu lassen. Zuvor war diese Einstellung auf die LED auf der Rückseite des iPhones beschränkt.

Erweiterte Sicherheitswarnungen

Im Bereich „Benachrichtigungen“ der Einstellungen-App findet ihr den Abschnitt „Erweiterte Sicherheitswarnungen“ zur Verwaltung von Erdbebenwarnungen und Warnungen vor unmittelbaren Bedrohungen sowie zur Aktivierung der verbesserten Warnungsübermittlung. Diese Funktion nutzt euren Standort, um die Zuverlässigkeit der Warnungen zu erhöhen.

Apple News (steht nicht in Deutschland zur Verfügung)

Apple hat das Design von Apple News aktualisiert und Schnellzugriffstasten für Kategorien wie Sport, Rätsel, Politik, Wirtschaft und Essen hinzugefügt.