Apple hat gestern Abend die erste Beta zu iOS 26.2 veröffentlicht. Die größten Neuerungen, die die Beta 1 mit sich bringt, haben wir für euch hier hinterlegt. Auf eine Neuerung möchten wir noch einmal separat eingehen. Apple gibt euch mit dem kommenden X.2 Update einen neuen Liquid-Glass-Schieberegler für den Sperrbildschirm mit an die Hand, mit dem ihr die Transparenz der Uhr einstellen könnt.

iOS 26.2 Beta 1: neuer Liquid-Glass-Schieberegler für den Sperrbildschirm

Mit iOS 26 hat Apple das neue „Liquid Glass“-Design eingeführt. Bereits während der Beta-Phase zu iOS 26 hat Apple verschiedene Anpassungen am Design vorgenommen und damit noch ein wenig „experimentiert“. Dies setzte sich zunächst mit der iOS 26.1 und nun mit der iOS 26.2 fort.

Die iOS 26.2 Beta 1 bietet euch eine neue Anpassungsmöglichkeit für den Sperrbildschirm. Konkret geht es um die Uhr und mit dem neuen Schieberegler könnt ihr die Transparenz des „Liquid Glass“-Designs anpassen. So legt ihr fest, wie transparent die Uhr sein soll. Die Uhr kann wahlweise vollständig transparent sein oder ein eher mattes Aussehen erhalten. Der Schieberegler ist stufenlos, so dass euch allerhand Optionen zur Verfügung stehen.

Zudem erhaltet ihr einen weiteren Schalter „Deckend“, mit dem ihr die Liquid-Glass-Optik der Uhr komplett ausschalten könnt. Farboptionen für die Uhr stehen euch weiterhin zur Verfügung.