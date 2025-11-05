Apple hat seine Shazam-App aktualisiert. Diese unterstützt ab sofort das neue Liquid-Glass-Design, zumindest bei Anwendern die mit einem iPhone unterwegs sind, auf dem iOS 26 oder neuer läuft.

Shazam für iPhone: Update bringt Liquid Glass Design

Es ist schon ein paar Jahre her, dass Apple den Musikerkennungsdienst Shazam gekauft hat. Seitdem wurde Shazam tiefer in iOS, iPadOS, macOS und Co. integriert. Darüberhinaus hat die App in den letzten Jahren allerhand Updates erhalten.

Ab sofort steht Shazam in Version 26.0 im App Store bereit. Mit diesem Update erstrahlt die App im neuen Liquid Glass Design, welches Apple mit iOS 26 eingeführt hat. Das Unternehmen setzt bei Shazam ab dort auf eine neue Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand, mit einem schnellen Zugriff auf Home, Mediathek und Konzerte. Darüberhinaus steht euch ein Suchen-Button zur Verfügung. Kürzlich identifizierte Songs stehen neuerdings direkt auf dem Startbildschirm zur Verfügung.