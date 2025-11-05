Apple hat soeben iOS 18.7.2 und iPadOS 18.7.2 veröffentlicht. Das Update bietet einen wichtigen Sicherheitspatch für alle iPhone- und iPad-Nutzer, die noch nicht auf iOS 26 bzw. iPadOS 26 gewechselt sind. Apple empfiehlt die Installation dringend.

Wichtige Korrekturen für iOS 18

Während vor kurzem iOS 26.1 mit neuen Funktionen erschien, konzentriert sich Apple bei iOS 18.7.2 ausschließlich auf die Sicherheit. Das Update bringt keine neuen Features für das iPhone. Stattdessen werden viele der Sicherheitsverbesserungen, die für iOS 26.1 entwickelt wurden, nun auch für Nutzer von iOS 18 bereitgestellt. iPadOS 18.7.2 wurde ebenfalls mit identischem Fokus veröffentlicht.

In den offiziellen Release-Notes von iOS 18.7.2 erwähnt Apple spezifische Korrekturen für Bereiche wie den App Store, die Kamera, die „Wo ist“-Funktion, die Notizen-App und mehr.

Solche Updates beheben oft Schwachstellen, die andernfalls problematisch werden könnten. Ein Patch im Bereich der Kamera könnte beispielsweise theoretische Lücken schließen, durch die eine App unbemerkt auf die Kamera zugreifen könnte. Ähnlich können Korrekturen bei „Wo ist“ einen unbefugten Zugriff auf Standortdaten verhindern. Es geht also darum, die Integrität des Systems und die privaten Daten der Nutzer zu wahren.

Wer aktuell noch iOS 18 nutzt, sollte iOS 18.7.2 umgehend installieren. Alternativ ist der Sprung auf iOS 26.1 jetzt eine Überlegung wert. Viele Anwender warten bewusst die erste Hauptversion eines neuen Systems ab. Die .1 Versionen gelten als stabiler und beheben Fehler der .0 Versionen. Wer also ohnehin über ein Upgrade nachdachte, findet mit iOS 26.1 einen guten Zeitpunkt. Unabhängig davon ist die Installation der neuesten Sicherheitspatches immer ein Muss.