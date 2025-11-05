Bei Waipu.tv ist eine neue Aktion gestartet, die TV-Streaming mit einer 20GB Allnet-Flat kombiniert. Beworben wird das Ganze mit „Waipu.tv Perfect Plus buchen und 1 Jahr Handytarif im D-Netz geschenkt“. Unterm Strich zahlt ihr für die Kombination gerade einmal 12,99 Euro pro Monat.

Waipu.tv inkl. 20GB Allnet-Flat nur 12,99 Euro mtl.

Waipu.tv startet mit einem neuen Kombi-Angebot in den Herbst. Mit der neuen Kampagne „Perfect Plus inkl. 1 Jahr Handytarif im D-Netz geschenkt“ vereint das Unternehmen erstklassiges Fernsehen und einen spannenden Handytarif in einem attraktiven Vorteilspaket.

Blicken wir etwas detaillierter auf das Bundle. Waipu.tv bietet euch über 320 Sender (über 300 in HD, inkl 70+ Pay-TV-Sender), 40.000+ Filme und Serien auf Abruf und 150 Stunden Aufnahmespeicher. Der Klamobil Handytarif beinhaltet eine 20GB Allnet-Flat im 5G-Netz und kein Anschlusspreis. Die ersten 12 Monate zahlt ihr 0 Euro Grundgebühr für den Handytarif. Nach den 12 Monaten könnt ihr den Handytarif monatlich kündigen. Erfolgt dies nicht, werden monatlich 4,99 Euro fällig. Das Risiko ist somit mehr als überschaubar.

So funktioniert es

Bei Abschluss eines „Waipu.tv Perfect Plus mit klarmobil Jahrespakets“ erhaltet ihr einen Gutschein für 12 Monate Grundgebühr für den Tarif klarmobil waipu.tv-Allnet Flat 20 GB im 5G Netz. Den Gutschein-Code erhaltet ihr nach Abschluss des Pakets per E-Mail. In der E-Mail findet sich ein Link, der euch auf eine Bestellseite führt, über den ihr nach Code-Eingabe für den Kauf des klarmobil waipu.tv-Allnet Flat 20 GB-Tarifes freigeschaltet werdet. Der Gutschein ist bis zum 31. Januar 2026 einlösbar. Vertragspartner für den Tarif klarmobil waipu.tv-Allnet Flat 20GB im 5G Netz ist die klarmobil GmbH. Der Gutschein gewährt 12 Monate lang 100% Rabatt auf die Grundgebühr für den Tarif klarmobil waipu.tv-Allnet Flat 20GB im 5G Netz.

Die Aktion ist ab sofort und zeitlich befristet buchbar. Seid ihr auf der Suche nach einem neuen Handytarif und habt gleichzeitig Interesse an einem TV-Streaming-Dienst, so lasst euch den Deal nicht entgehen.

>>> Hier geht es direkt zur Waipu.tv + Klarmobil-Aktion <<<