Im Herbst dieses Jahres und mit der Freigabe von iOS 26 hat Apple auch der „Apple Wallet“-App ein größeres Update verpasst. Vor allem der Funktionsumfang von Bordkarten ist größer geworden. Hierfür müssen Fluggesellschaften ihre bereitgestellten Bordkarten allerdings optimieren. Nachdem kürzlich United Airlines den Anfang gemacht hatte, zieht nun die nächste Fluggesellschaft nach. Weitere Airlines haben bereits ihre Unterstützung zugesagt, darunter auch die Lufthansa Group.

Delta unterstützt neue Bordkarten-Funktionen

Was hat es mit den neuen Bordkarten-Funktionen auf sich? Die überarbeiteten Bordkarten bieten weit mehr als nur den schnellen Zugriff auf einen Scan Code. Dank der Integration von Live Aktivitäten werden Fluginformationen wie Gate und Boardingzeit direkt auf dem Sperrbildschirm angezeigt, sodass man nicht ständig die App öffnen muss. Besonders hilfreich ist die eingebaute Flughafenkarte, die den Weg zum richtigen Gate erleichtert. Wer schon einmal nervös am Gepäckband auf seinen Koffer gewartet hat, wird die „Wo ist“-Integration zur Gepäckverfolgung zu schätzen wissen, natürlich vorausgesetzt, man hat einen AirTag im Einsatz.

Wie erste Nutzer nun in den sozialen Netzwerken bestätigt, unterstützt Delta Airlines ab sofort die neuen Bordkarten-Funktionen. Hierbei scheint es sich um ein serverseitiges Update zu halten, so dass keine neue iOS-Version installiert werden muss.