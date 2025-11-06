Anfang dieser Woche zeigte sich erstmals das neue Apple TV Intro. Wie Ad Age berichtet, stammt die Sequenz nicht etwa aus dem CGI-Labor, sondern wurde mithilfe von realen Effekten geschaffen und mit einer Kamera aufgenommen.

Aufwändiger Dreh für den Apple TV Opener

Das neue Apple TV Design soll eine neue Ära des Streaming-Services einläuten. Entsprechend viel Mühe hat sich Apple mit der Erstellung der Intro-Sequenz gegeben.

Anstelle der üblichen digitalen Grafiken wurde die neue Sequenz durch Aufnahmen einer großen Glasversion des Apple TV Logos erstellt, wobei physische Bewegungen und wechselnde Beleuchtung für die Effekte sorgten. Apple arbeitete bei der Erstellung des Intros mit TBWA\Media Arts Lab zusammen.

Ad Age veröffentlichte nun einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Aufnahmen:

Apple TV’s colorful new branding was built with glass and captured in-camera. pic.twitter.com/Y8T4jXHKH1 — Andreas Storm (@avstorm) November 6, 2025

Der neue Opener wird künftig vor jeder Apple Original Serie und jedem Film zu sehen sein. Dabei existieren drei verschiedene Versionen: eine fünfsekündige Hauptversion, eine einsekündige Variante für Trailer und eine zwölfsekündige Version für Kinofilme der Apple Studios.