Nachdem wir euch im Laufe dieser Woche bereits darauf aufmerksam gemacht hatte, dass Apple TV die neue Original-Serie „Safe House“ sowie die zweite Stafel zu „The Last Thing He Told Me“ angekündigt hat, folgt nun die nächste neue Serie. Der Video-Streaming-Dienst hat mit „La Décision“ eine neue Thriller-Serie mit Diane Kruger und Raphaël Personnaz in Aussicht gestellt.
Apple TV kündigt Thriller-Serie „La Décision“ an
Apple TV hat die neue, siebenteilige französischsprachige Thriller.Serie „La Décision“ angekünsigt. In den Hauptrollen sind der César-nominierte Raphaël Personnaz (“The Richest Woman in the World,” “The French Minister”) und die SAG-Preisträgerin Diane Kruger („Inglourious Basterds“, „Saint-Exupéry“) zu sehen. Die Serie wird von Martin Bourboulon („Carême“, „Les Trois Mousquetaires“) und Louis Farge („Culte“, „Eldorado“) inszeniert. Zu den Darstellern gehören außerdem die César-Preisträger Sami Bouajila („Ganglands“, „A Son“), Marina Hands von der Comédie Française („Lady Chatterley“, „Off Season“) und Fanny Sidney („Call My Agent!“).
Apple TV beschreibt die Handlung unter anderm wie folgt
In diesem packenden Wettlauf gegen die Zeit wird das Leben des französischen Präsidenten (Personnaz) völlig auf den Kopf gestellt, als ein achtjähriges Mädchen verschwindet. Während die Öffentlichkeit über das Verschwinden des kleinen Mädchens schockiert ist, trifft die Tragödie den Präsidenten persönlich, denn es handelt sich um seine uneheliche Tochter, die aus einer geheimen Affäre mit seiner Frau und seiner politischen Beraterin Nora (Kruger) hervorgegangen ist. Als die Entführung zur Staatsangelegenheit wird, setzt der gesamte Apparat des Élysée-Palastes alles daran, das Mädchen zu finden. Doch wem kann der Präsident hinter den verschlossenen Türen des Palastes noch vertrauen? Er hat die Spitze der Macht dank seiner Ehrlichkeit und Integrität erreicht, doch muss er nun genau die Werte verraten, denen er seine Wahl verdankt? Zerrissen zwischen seinem Privatleben und seinen öffentlichen Pflichten, gerät der Präsident in einen Strudel aus falschen Freundschaften, unerwiderter Liebe, Machtkämpfen, politischen Intrigen und Spionage.
