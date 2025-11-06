Nachdem wir euch im Laufe dieser Woche bereits darauf aufmerksam gemacht hatte, dass Apple TV die neue Original-Serie „Safe House“ sowie die zweite Stafel zu „The Last Thing He Told Me“ angekündigt hat, folgt nun die nächste neue Serie. Der Video-Streaming-Dienst hat mit „La Décision“ eine neue Thriller-Serie mit Diane Kruger und Raphaël Personnaz in Aussicht gestellt.

Apple TV kündigt Thriller-Serie „La Décision“ an

Apple TV hat die neue, siebenteilige französischsprachige Thriller.Serie „La Décision“ angekünsigt. In den Hauptrollen sind der César-nominierte Raphaël Personnaz (“The Richest Woman in the World,” “The French Minister”) und die SAG-Preisträgerin Diane Kruger („Inglourious Basterds“, „Saint-Exupéry“) zu sehen. Die Serie wird von Martin Bourboulon („Carême“, „Les Trois Mousquetaires“) und Louis Farge („Culte“, „Eldorado“) inszeniert. Zu den Darstellern gehören außerdem die César-Preisträger Sami Bouajila („Ganglands“, „A Son“), Marina Hands von der Comédie Française („Lady Chatterley“, „Off Season“) und Fanny Sidney („Call My Agent!“).

Apple TV beschreibt die Handlung unter anderm wie folgt