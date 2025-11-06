In den letzten Tagen wurde die neue Apple Original-Serie „Pluribus“ bereits von Kritikern als sehr kreativ gelobt. Bevor die neue Drama-Serie des Breaking-Bad-Schöpfers Vince Gilligan am morgigen Freitag auf Apple TV startet, fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich statt.

Apple TV feiert Weltpremiere zur neuen Drama-Serie „Pluribus“

Kürzlich feierte Apple TV in Los Angeles die Premiere von „Pluribus“, dem mit Spannung erwarteten Science-Fiction-Drama, das von Vince Gilligan, dem Schöpfer von „Breaking Bad“ und Co-Schöpfer von „Better Call Saul“, produziert wurde und in dem Rhea Seehorn die Hauptrolle spielt.

Wie eingangs erwähnt, startet die neunteilige Serie am morgigen Freitag (07. November 2025) auf Apple TV. Anschließend folgen immer freitags bis zum 26. Dezember neue Episoden.

Auf dem roten Teppich zeigte sich alles, was Rang und Namen hat. So waren der Serienschöpfer und ausführende Produzent Gilligan, die Darsteller Seehorn, Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga, Miriam Shor und Samba Schutte, die ausführenden Produzenten und Drehbuchautoren Gordon Smith und Alison Tatlock, die ausführenden Produzenten Diane Mercer und Jeff Frost, die Co-Produzentin und Drehbuchautorin Jenn Carroll sowie die Co-Produzentin Trina Siopy anwesend. Zu den Ehrengästen zählten außerdem Carol Burnett, Bob Odenkirk, Patrick Fabian, Michael Mando, Betsy Brandt, RJ Mitte, Mark Johnson, Michelle MacLaren, Melissa Bernstein, Patton Oswalt und weitere.

In der Serie spielt Rhea Seehorn Carol, die als unglücklichster Mensch der Welt beschrieben wird und vor einer äußerst kuriosen Aufgabe steht. Sie soll die Welt vor dem Glück retten. Dieser widersprüchliche Ansatz verspricht eine tiefgründige und vielleicht sogar humorvolle Geschichte. Apple selbst bezeichnet die Serie als genreübergreifendes Original, was auf eine unkonventionelle Erzählweise hindeutet und die Erwartungen weiter schürt.

Bevor die erste Staffel der Serie angelaufen ist, hat Apple TV bereits bestätigt, dass eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde.