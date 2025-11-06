Das iPhone Air sollte mit seiner Schlankheit beeindrucken, nicht mit seiner Kameraausstattung. Das ultraflache Smartphone-Experiment erlaubte keine zweite Rückkamera, weswegen Apple auf das sogenannte „Fusion Kamera“-System zurückgriff, um möglichst viel aus der einzelnen Linse herauszuholen. Nächstes Jahr muss Apple womöglich nicht mehr auf diese Software-Tricks zurückgreifen. So berichtet der bekannte Leaker Digital Chat Station, dass Apple über den Einsatz einer zweiten Kamera für das nächste iPhone Air nachdenkt.

Dual-Kamera für das iPhone Air

Der Leaker spricht von einer möglichen Dual-Kamera, bestehend aus einer 48-Megapixel-Hauptkamera und einem 48-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv, für das „iPhone 18 Air“.

Die horizontale Kameraleiste auf der Rückseite wird auch bei einer zweiten Linse beibehalten. Das ist technisch nahezu alternativlos, denn genau dieses Plateau ermöglicht die extreme Schlankheit des Geräts. Apple hat dort nicht nur die Kamera untergebracht, sondern auch andere wichtige Komponenten konzentriert. Der Rest des Gehäuses bleibt dadurch frei für den Akku. Eine zweite Kamera erfordert dennoch signifikante Anpassungen am Plateau. Angeblich arbeitet Apple bereits an entsprechenden Lösungen, zumal auch das erwartete „iPhone Fold“ trotz schlanker Bauweise mit zwei Rückkameras ausgestattet sein soll. Das grundlegende 6,5 Zoll Design des iPhone Air bleibt dem Leak zufolge unverändert.

Digital Chat Station hat in der Vergangenheit durchaus zuverlässige Informationen geliefert. Allerdings veröffentlicht die Quelle auch eine große Menge an Leaks, was die Anzahl der Treffer naturgemäß erhöht. Dass Apple verschiedene Konfigurationen in dieser Phase evaluiert, entspricht dem üblichen Entwicklungsprozess und bedeutet nicht zwingend, dass alle Optionen auch realisiert werden.