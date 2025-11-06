Apple hat vor wenigen Augenblicken die Public Beta 1 zu iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 und HomePod Software 26.2 veröffentlicht. Damit haben Teilnehmer am Apple Beta Programm die Möglichkeit, sich mit den kommenden X.2 Updates zu beschäftigen.

Apple gibt erste öffentliche Beta zu iOS 26.2 und Co. frei

Nachdem Apple am Dienstag die Beta 1 zu iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 und HomePod Software 26.2 für Entwickler veröffentlicht hatte (die Beta 1 zu macOS 26.2 erschien erst am heutigen Tag), folgt nun die Public Beta 1 für freiwillige Tester.

Dabei entspricht die Beta 1 der Public Beta 1 und bringt die selben Neuerungen mit sich. Unter anderem fügt iOS 26.2 einen Schieberegler für den Liquid Glass Effekt auf dem Sperrbildschirm hinzu, mit dem ihr die Transparenz der Uhr anpassen können. Zudem wird der Schlafscore angepasst, es gibt Verbesserungen bei der Erinnerungen-App, Neuerungen in der Podcasts-App, AirPods Live Übersetzung erreicht die EU und mehr. Alle Neuerungen haben wir euch hier hinterlegt.