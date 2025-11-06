Apple experimentiert offenbar mit frischen Farben für die iPhone 18 Pro Modelle. Wie der Leaker Instant Digital bereits berichtet hat, arbeitet Apple derzeit an drei neuen Farboptionen: Kaffeebraun, Lila und Burgunderrot. Wie der Leaker nun klarstellt, wird es jedoch nur eine der drei neuen Farben für das iPhone 18 Pro geben. Welche das Rennen macht, weiß er jedoch noch nicht.

Apple testet neue Farbvarianten

Ein kaffeebraunes iPhone hat es noch nie gegeben. Die Farbe würde sich als natürlicher Nachfolger des goldenen iPhone XS oder der aktuellen Farbe Titan Wüstensand anbieten. Kaffeebraun wirkt dabei wahrscheinlich erdiger und dunkler als die bisherigen Optionen. Burgunderrot kombiniert ein kräftiges Rot mit Anteilen von Braun oder Lila und erinnert an einen tiefen Weinton. Damit würde Apple erstmals ein rotes Pro-Modell anbieten, wenn auch in einer deutlich dunkleren Nuance als das bekannte PRODUCT(RED). Lila gab es zwar schon beim iPhone XR, 11, 12 und 14, doch in abgedunkelter Form könnte Apple hier einen wärmeren Akzent setzen.

Instant Digital hat in der Vergangenheit bereits zutreffende Informationen geliefert. So verriet der Leaker das Gelb-Finish des iPhone 14 sowie das Titanium Milanese Loop der Apple Watch Ultra 2. Eine hundertprozentige Trefferquote hat der Account allerdings nicht, weshalb die jüngsten Informationen mit gesunder Skepsis zu betrachten sind. Da der Launch der iPhone 18 Generation erst für September 2026 erwartet wird, hat Apple noch reichlich Zeit bis zur finalen Entscheidung. Bis dahin bleibt die Farbwahl Spekulation.

Unter der Haube erwarten wir deutliche Fortschritte für das iPhone 18 Pro. Der neue A20-Prozessor wird voraussichtlich in TSMCs modernster 2-Nanometer-Fertigung produziert und verspricht mehr Leistung bei geringerem Energieverbrauch. Die Hauptkamera soll erstmals eine variable Blende erhalten, was bessere Kontrolle über Tiefenschärfe und Lichteinfall ermöglicht. Zudem plant Apple den Einsatz seines hauseigenen C2-Modems, während die Kamera-Taste eine Überarbeitung erfährt.