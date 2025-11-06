Apple hat vor wenigen Augenblicken die erste Beta zu macOS Tahoe 26.2 für Entwickler veröffentlicht. Diese erscheint nur wenige Tage nachdem Apple die Beta-Phase zu macOS 26.1 beendet und die finale Version des X.1 Updates für alle Nutzer veröffentlicht hat.

Apple veröffentlicht macOS 26.2 Beta 1

Nachdem Apple am vergangenen Dienstag die Beta 1 zu iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2, HomePod Software 26.2 und visionOS 26.2 veröffentlicht hatte, drängte sich die Frage auf, wann die erste Beta zu macOS 26.2 erscheinen wird. Am heutigen Abend erhalten wir die Antwort.

Ab sofort haben Entwickler die Möglichkeit, sich die macOS 26.2 Beta 1 herunterzuladen. Am Einfachsten erfolgt die Installation über Mac -> Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Hier muss allerdings die Apple ID mit eurem Entwicklerkonto verknüpft sein.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, welche Verbesserungen macOS 26.2 mit sich bringt. Wir gehen allerdings davon aus, dass die Veränderungen in Teilbereichen der Beta 1 zu iOS 26.2 entsprechen dürfte. Unter anderem bietet diese neue Features zur Podcasts-App, für die Erinnerungen-App für Apple News und mehr