In den letzten Tagen deutete sich bereits an, dass Apple bei der leistungsstärkeren Siri, die für das kommende Jahr angekündigt ist, auf die Unterstützung externer Anbieter setzt. Nachdem potentielle Anbieter ausgelotet wurden, soll die Wahl auf Google gefallen sein. Nun gibt es weitere, konkrete Details zur potentiellen Partnerschaft zwischen Apple und Google.

Apple zahlt angeblich 1 Milliarde Dollar pro Jahr für „Siri powered by Google Gemini“

Mark Gurman von Bloomberg beruft sich auf mit der Materie vertraute Personen und berichtet, dass Apple 1 Milliarde Dollar pro Jahr an Google zahlen wird, um Zugang zum leistungsstarken Google Gemini KI-Modell zu erhalten. Dieses soll mit seinen 1,2 Billionen Parameter die Überarbeitung des Siri-Sprachassistenten unterstützen. Gurman schreibt

„Nach einer umfangreichen Bewertungsphase schließen die beiden Unternehmen nun eine Vereinbarung ab, bei der Apple jährlich etwa 1 Milliarde US-Dollar für den Zugang zu Googles Technologie zahlen würde, so die Leute, die darum baten, nicht identifiziert zu werden, weil die Beratungen privat sind.

Weiter heißt es in dem Bericht

„Apple Inc. plant, ein von Google von Alphabet Inc. entwickeltes Modell für künstliche Intelligenz mit 1,2 Billionen Parametern zu verwenden, um die lang versprochene Überarbeitung des Siri-Sprachassistenten zu unterstützen, so Personen, die sich mit der Angelegenheit auskennen. Der iPhone-Hersteller setzt auf die Hilfe von Google, um die zugrunde liegende Technologie von Siri wieder aufzubauen und damit die Bühne für eine neue Reihe von Funktionen im nächsten Jahr zu bereiten. Die 1,2 Billionen Parameter des Google-Modells – ein Maß für die Komplexität der KI-Software – würden das Niveau der aktuellen Apple-Modelle in den Schatten stellen.“

Parameter sind ein Maß dafür, wie ein Modell Abfragen versteht und darauf reagiert. Mehr Parameter bedeuten im Allgemeinen mehr Fähigkeit, obwohl Training und Architektur auch Faktoren sind. Apples Cloud-basierte Version von Apple Intelligence soll 150 Milliarden Parameter verwenden. Das KI-Modell, das Google für Apple entwickelt, wird auf den Private Cloud Compute-Servern von Apple ausgeführt, sodass Google keinen Zugriff auf Apple-Daten hat.

Während einer Evaluierungsphase soll sich Google gegen Anthropic und OpenAI durchgesetzt und den Zuschlag erhalten haben. Auch wenn sich Apple zunächst auf Google bei der Weiterentwicklung von Siri verlässt, arbeiten die Entwickler in Cupertino weiterhin an einer interneren Lösung. Sobald LLMs leistungsfähig genug sind, könnten verstärkt eigene Entwicklungen zum Einsatz kommen. Es heißt, dass Apple derzeit an einem 1 Billion Parameter Cloud-basierten Modell arbeitet, welches bereits 2026 fertig gestellt sein könnte.

Ursprünglich war die „neue“ Siri als Teil von iOS 18 geplant. Lange Zeit wurde spekuliert, dass Siri mit dem Update auf iOS 18.4 das große Update erhält. Allerdings zog Apple die Notbremse und verschob die Einführung. Aktuell gehen wir davon aus, dass die leistungsfähigere Siri im kommenden Frühjahr mit dem Update auf iOS 26.4 eingeführt wird.