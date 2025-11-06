Apple öffnet ab dem 6. Februar 2026 wieder die Türen für die Swift Student Challenge. Drei Wochen lang können junge Entwickler ihre Projekte einreichen und zeigen, wie sie mit Swift und Xcode innovative Lösungen für reale Probleme schaffen. Um die Tragweite der Swift Student Challenge zu veranschaulichen, teilt Apple die Geschichten ehemaliger Gewinner, die eindrucksvoll zeigen, welche Karrierewege durch diese Plattform möglich werden.

Vom iPod Touch zur eigenen App

Brayden Gogis entdeckte bereits in der zweiten Klasse den App Store auf seinem iPod Touch. Als sein Vater ihm später ein Spiel zeigte, das ein 14-Jähriger entwickelt hatte, war der Funke übergesprungen. Gogis brachte sich das Programmieren im Laufe der Jahre selbst bei und gewann 2019 die Swift Student Challenge mit Solisquare, einer Neuinterpretation klassischer Kartenspiele mit schnellen Gesten und haptischem Feedback.

Heute studiert der 21-Jährige im letzten Jahr an der Taylor University. Seine neueste Kreation Joybox verbindet Social Media mit einem emotionalen Konzept. Nutzer erstellen Gruppen, sammeln gemeinsam Fotos, Stories und Songs in einer virtuellen Box und öffnen diese zu einem selbst gewählten Zeitpunkt. Die App nutzt SwiftUI und UIKit für aufwendige Hintergründe, fließende Farbverläufe und haptisches Feedback.

Technologie als Brücke zur Barrierefreiheit

Adrit Rao vertiefte während der Pandemie seine Programmierkenntnisse autodidaktisch. Von Anfang an interessierte ihn weniger die Technik selbst, sondern ihr Potenzial zur Problemlösung. Der dreimalige Challenge-Gewinner studiert inzwischen Medizin an der UC Berkeley. Seine App EyeSee nutzt On-Device-Algorithmen, um verschiedene Sehbeeinträchtigungen zu simulieren und Empathie zu fördern.

Mit seiner früheren App Signer ging er noch einen Schritt weiter. Er setzte Core ML ein, um Gebärdensprache in Echtzeit in gesprochene Sprache zu übersetzen. Die Inspiration kam durch einen Artikel über Kommunikationshürden gehörloser Menschen im Alltag. Ob im Supermarkt oder im Café, Signer soll schnelle Verständigung ermöglichen. Wie Rao erklärt, plant er derzeit die Zusammenarbeit mit Organisationen aus der Gehörlosen-Community, um die App kontinuierlich zu verbessern.

Wie handgemachte Grußkarten

Sofia Sandoval wuchs zwischen den USA und Mexiko auf und pflegte Beziehungen durch selbst gestaltete Karten. Am Tecnológico de Monterrey studierte sie Informatik, doch die räumliche Distanz machte ihr liebgewonnenes Ritual zunehmend schwieriger. Kurz vor Ablauf der Einreichungsfrist zur letztjährigen Challenge hatte sie die zündende Idee.

Cariño, ihr ausgezeichneter App Playground, überträgt die Wärme handgemachter Grußkarten ins Digitale. Die Vorlagen gestaltete sie mit Procreate auf dem iPad. Mit Swift und SwiftUI schuf sie digitale Karten, die sich wie echte Karten umdrehen lassen. Mittlerweile experimentiert sie mit räumlichem Computing und testete Cariño auf der Apple Vision Pro.

Zum Abschluss gibt Sandoval einen Rat und eine gute Portion Mut mit auf den Entwickler-Weg. So empfiehlt sie allen angehenden Entwicklern, einfach Xcode zu öffnen und loszulegen. Die anfängliche Überforderung gehört zum Lernprozess. Alle notwendigen Werkzeuge sind verfügbar. Zur Vorbereitung auf die Challenge 2026 bietet Apple neue „Develop in Swift“-Tutorials zu SwiftUI, räumlichem Computing und maschinellem Lernen sowie interaktive „Meet with Apple“-Sessions.