Die nächste Apple Watch Herausforderung steht an. Apple plant eine Apple Watch Challenge zum Veterans Day 2025, der am 11. November gefeiert wird. Apple Watch Besitzer sind aufgefordert ein Workouts von einer Länge von mindestens 11 Minuten zu absolvieren.

Neue Apple Watch Challenge zum „Veterans Day 2025“ kündigt sich an

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Herausforderungen. Für gewöhnlich starten die Challanges am 01. Januar mit der Neujahrs-Herausforderung. Anschließend folgen zu verschiedenen Anlassen weitere Challenges.

Nun steht der „Veterans Day 2025“ bevor und Apple nimmt diesen zum Anlass, eine weitere Herausforderung zu starten, zumindest in den USA. Es heißt

Sichere dir diese Auszeichnung am 11. November, indem du mindestens 11 Minuten lang trainierst. Zeichne deine Trainingszeit mit der Trainings-App oder einer beliebigen App auf, die Trainingsdaten zu Apple Health hinzufügt.

Wie bei allen anderen Apple Watch Herausforderungen erhalten auch dieses Mal alle Nutzer, die die Herausforderung meistern, eine virtuelle Medaille sowie Sticker, die in FaceTime und Nachrichten verwendet werden können. Oftmals begleitet Apple die Herausforderung zum „Veterans Day“ mit verschiedenen Aktionen im App Store, in der Apple TV-App und in Apple Bücher.