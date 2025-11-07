Mit iOS 26 hat Apple ein komplett neues Liquid Glass Design eingeführt und nach und nach setzen immer mehr Drittanbieter-Apps auf das neue Design. Nun hat Apple eine Gallery veröffentlicht, mit der das Unternehmen auf Apps aufmerksam macht, die bereits das neue Design verwenden.

Apple veröffentlicht „Liquid Glass“-Gallery

Apple bewirbt das neue Liquid Glass Design und demonstriert, wie Drittanbieter von dem neuen Design und der neuen Ästhetik in ihrem Apps Gebrauch machen. Hierzu hat das Unternehmen aus Cupertino eine Gallery auf seiner Entwickler-Webseite eingerichtet, die zeigt, wie „Teams aller Größen“ das neue Design verwenden.

Apple schreibt

Entdecke eine neue Bildergalerie, um zu sehen, wie Teams jeder Größe das neue Design und Liquid Glass nutzen, um natürliche und reaktionsschnelle Benutzererlebnisse auf allen Apple-Plattformen zu schaffen.

In der Tat hat Apple Liquid Glass nicht nur auf dem iPhone, sondern auch bei seinen anderen Plattformen (iPadOS, macOS, tvOS, watchOS etc.) eingeführt. Im weiteren Verlauf macht Apple auf insgesamt 15 Apps aufmerksam, die bereits auf Liquid Glass setzen. Zu Sky Guide heißt es

Die Bedienelemente wandern in dieser seit Langem bestehenden Sternenbeobachtungs-App von der oberen zur unteren Symbolleiste. Die vormals modalen Untermenüs wurden in Popovers umgewandelt – eine subtile Änderung, die Sternenbeobachtern zugutekommt.

Zu den jeweils aufgeführten Apps zeigt Apple Screenshots, die das iOS 18 Design dem neuen iOS 26 Design gegenüberstellen.