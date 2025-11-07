Erst kürzlich haben wir euch auf verschiedene Umweltprojekte aufmerksam gemacht, die Apple in Europa umsetzt. Nun blicken wir auf die andere Seite des Erdballs. Das Unternehmen aus Cupertino hat nun verschiedene neue Projekte für erneuerbare Energien und Umweltschutz in Australen und Neuseeland angekündigt.

Apple kündigt neue Umwelt-Projekte in Australien und Neuseeland an

Nachdem Apple kürzlich neue WInd- und Solarprojekte in Europa angekündigt hat, sitzt sich die Umweltinitiative des Unternehmens nun in Australien und Neuseeland fort.

Apple hat Pläne zum Ausbau der Kapazitäten für erneuerbare Energien in Australien angekündigt. Den Anfang macht ein Solarprojekt, das sich derzeit in Lancaster, Victoria, im Bau befindet. Das Unternehmen schreibt

Durch eine langfristige Vereinbarung mit European Energy hat Apple den Bau eines 80-MW-Solarprojekts in Lancaster, Victoria, ermöglicht. Die Anlage soll voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres Strom erzeugen. Apple plant, sein Engagement für erneuerbare Energien in Australien in den kommenden Jahren mit mehreren Projekten weiter auszubauen und bis 2030 jährlich über 1 Million Megawattstunden sauberen Strom in den australischen Strommarkt einzuspeisen. Damit will Apple den Energiewandel des Landes hin zu saubereren Energiequellen vorantreiben.

Zudem ist Apple in Neuseeland aktiv. So hat das Unternehmen im Rahmen seiner innovativen Initiative „Restore Fund“ eine neue Investition in Neuseeland bekannt. Über einen der Fonds dieser Initiative haben Apple und sein Partner Climate Asset Management in ein Projekt zum Schutz und zur Wiederherstellung von 8.600 Hektar Waldfläche an vier Standorten im Zentrum der Nordinsel und einem Standort auf der Südinsel investiert. Das Projekt, das nach den Standards des Forest Stewardship Council (FSC) geführt wird, zielt darauf ab, die Biodiversität zu verbessern, die Kohlenstoffbindung zu erhöhen und durch die nachhaltige Bewirtschaftung von Redwood-Wäldern sowie den Erhalt von 3.000 Hektar einheimischer Waldfläche finanzielle Erträge zu erzielen.