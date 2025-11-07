Anfang dieser Woche hat Apple die erste Beta zu iOS 26.2 veröffentlicht. Mit dem kommenden X.2 Update nimmt Apple punktuelle Verbesserungen am System vor. So gibt es unter anderem Anpassungen am Liquid Glass Design, an Apple Podcasts und weitere Apple Apps. Wie sich nun herausstellt, bringt iOS 26.2 auch eine Verbesserung für Apple Music mit. Die Rede ist von der Unterstützung von Offline-Songtexten.

iOS 26.2: Unterstützung für Offline-Songtexte

Im Jahr 2016 begann Apple Music damit, Songtexte zu hinterlegen. Seitdem hast ich die Funktion kontinuierlich verbessert und es wurden Features wie z.B. Suche, Live-Texte, Karaoke Modus, lyrische Übersetzungen und mehr hinzugefügt. Bis dato war jedoch eine Datenverbindung notwenig, egal ob WLAN oder Mobilfunk, um die Songtexte-Funktion nutzen zu können.

Wie verschiedene Nutzer auf Reddit vermelden, wird sich dies offenbar mit dem Update auf iOS 26.2 ändern. Unter iOS 26.2 werden auch Liedtexte angezeigt, wenn ihr offline seid und euch die Songs auf euer iPhone heruntergeladen habt. Eine revolutionäre Neuerung ist dies sicherlich nicht, aber es gibt durchaus Situationen, in denen das Features nützlich sein kann.

Wenn ihr euch beispielsweise vor einem längeren Flug ein paar Lieder oder Album auf euer iPhone heruntergeladen habt, so könnt ihr den Text zukünftig auch während des Fluges mitverfolgen.