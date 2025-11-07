Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple im kommenden Jahr das sogenannte iPhone Fold ankündigen wird. Es heißt, dass das erste faltbare iPhone die branchenweit erste 24MP Unterbildschirmkamera im Innendisplay erhalten wird.

iPhone Fold soll branchenweit erste 24MP Unterbildschirmkamera erhalten

Seit längerem wird kolportiert, dass Apple beim iPhone Fold auf eine Kamera setzen wird, die unterhalb des Innendisplays verbaut ist. Nun gibt es ein paar konkretere Hinweise darauf, um was es sich dabei für eine Kamera handelt.

Verschiedene Hersteller von Android-Smartphones setzen bereits auf eine Kameratechnologie unter dem Display. Allerdings haben diese Kameras und er Regel Sensoren mit einer verhältnismäßig niedrigen Auflösung von 4MP oder 8MP. Die Bildqualität leidet darunter, da die Kamera hinter den Displayschichten liegt.

Der Sprung zu einer 24MP – angeblich mit sechs Kunststoff-Objektivelementen – wäre daher ein bedeutender technologischer Fortschritt, der möglicherweise zu klareren, schärferen Bildern mit mehr Details führen könnte. Das Gerücht deutet darauf hin, dass Apple einen Durchbruch bei der deutlichen Verbesserung der Lichtdurchlässigkeit und der Bildqualität im Vergleich zu früheren Designs erzielt hat. Die Analysten von JP Morgan (via Macrumors) vermuten, dass Apple möglicherweise einige Kompromisse eingegangen ist, um das faltbare Gerät kompakt zu halten, wie z.B. ein Mangel an LiDAR und optischer Bildstabilisierung.

Alles in allem könnte Apple beim iPhone Fold auf vier Kameras setzen. Somit würde das Gerät über eine Frontkamera, eine Innenkamera und zwei rückseitige Kamera verfügen.