Apple arbeitet angeblich an einer deutlich kleineren Frontkamera für die iPhone 18 Pro Modelle. So testet das Unternehmen laut dem chinesischen Leaker Digital Chat Station derzeit eine neue Kamera, die in einem besonders kleinen Lochausschnitt unterkommen soll.

Kleineres Kameraloch für das iPhone 18 Pro

Die Technik für das Kameraloch nennt sich HIAA und steht für „Hole-in-Active-Area“. Samsung und andere Display-Hersteller haben dieses Verfahren entwickelt, um Frontkameras noch unauffälliger in OLED-Panels zu integrieren. Dabei wird per Laser-Mikrobohrtechnik ein winziges Loch in den aktiven Pixelbereich gebohrt. Das Ergebnis ist eine deutlich kleinere Öffnung, die weniger vom Display einnimmt.

Für Apple würde das bedeuten, dass die Dynamic Island beim iPhone 18 Pro weiter schrumpft. Bereits im Mai hatte Digital Chat Station erstmals erwähnt, dass Apple HIAA in Verbindung mit Face ID unter dem Display testen würde. Damals war auch die Rede davon, die Frontkamera in die obere linke Ecke des Displays zu verlagern, womit die bekannte Dynamic Island sogar verschwinden könnte.

Die aktuellen Angaben des Leakers sind allerdings weniger eindeutig. Digital Chat Station spricht davon, dass sich die Form ändern wird, lässt aber offen, ob die Kamera tatsächlich ihre Position wechselt oder ob lediglich die Dynamic Island kleiner wird. Eine Erwähnung von Face ID unter dem Display fehlt diesmal komplett. Andere Berichte deuten eher darauf hin, dass Apple die Dynamic Island verkleinern möchte, statt sie ganz aufzugeben.