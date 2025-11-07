Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV (ehemals Apple TV+). Neben mehreren neuen Episoden zu bereits angelaufen Serien startet mit „Pluribus“ eine komplett neue Serie auf dem Video.Streaming-Dienst. Bei „Pluribus“ handelt es sich um eine neue Drama-Serie des Breaking Bad Schöpfers Vince Gilligan.

Apple TV: „Pluribus“ ist gestartet

Am heutigen Tag ist es endlich soweit und mit „Pluribus“ startet eine neue Drama-Serie auf Apple TV. Genau genommen, stehen ab sofort die ersten beiden Folgen bereit. Bis zum 26. Dezember 2025 starten immer freitags neue Episoden.

In der Serie ist Rhea Seehorn, zu sehen die für ihre gefeierte Leistung in „Better Call Saul“ zwei Emmy-Nominierungen erhielt. Rhea Seehorn spielt Carol, die als unglücklichster Mensch der Welt beschrieben wird und vor einer äußerst kuriosen Aufgabe steht. Sie soll die Welt vor dem Glück retten. Dieser widersprüchliche Ansatz verspricht eine tiefgründige und vielleicht sogar humorvolle Geschichte. Apple selbst bezeichnet die Serie als genreübergreifendes Original, was auf eine unkonventionelle Erzählweise hindeutet und die Erwartungen weiter schürt.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.