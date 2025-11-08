Apple arbeitet offenbar an einer neuen Funktion für seinen Musik-Streaming-Dienst Apple Music, so dass zukünftig Songs und Liedtexte – zumindest einzelne Zeilen der Texte – im WhatsApp Status geteilt werden können. Damit würde Apple Music mit Spotify gleich ziehen, da Spotify diese Option bereits bietet.

Apple Music: Songs und Liedtexte können bald im WhatsApp Status geteilt werden

Apple arbeitet an einem verbesserten Zusammenspiel zwischen Apple Music und WhatsApp. Zukünftig werdet ihr in der Lage sein Songs und einzelne Textpassagen eines Songs im eigenen WhatsApp Status zu teilen. Dabei sollen spezielle Karten verwendet werden, die einen Link zurück zu Apple Music bieten.

Aktuell können Nutzer Apple Music-Links in ihrem WhatsApp-Status teilen, aber es gibt keine Option, Songtexte zu teilen, und die Anpassungsmöglichkeiten sind begrenzt. Mit dem kommenden Update auf iOS 26.2 dürfte sich das Ganze allerdings ändern und Apple Music würde mit Spotify gleichziehen.

Beim WhatsApp Status handelt es sich um eine ähnliche Funktion wie bei Instagram Stories. Ihr könnt Fotos, Videos, Texte sowie Sprachnachrichten teilen, begleitet von Stickern, GIFs usw.. Nach 24 Stunden verschwindet euer Status automatisch.

In der ersten Entwickler-Beta von iOS 26.2 könnt ihr, wenn ihr auf „Songtext teilen“ und anschließend auf die neue Menüoption „WhatsApp-Status“ tippt, einige Zeilen aus dem Songtext auswählen, bevor ihr ein deutlich ansprechenderes Status-Update teilt. Interessanterweise wird WhatsApp Status nicht immer als Option angezeigt, wenn man versucht, den eigentlichen Song und nicht nur den Liedtext zu teilen. Dies deutet darauf hin, dass Apple möglicherweise vergessen hat, die neue Freigabeoption im Menü „Liedtext teilen“ zu deaktivieren, während das Unternehmen an der Funktion arbeitet.