Apple TV bewirbt weiter seine bevorstehenden Original-Serien und hat nun zwei neue Trailer veröffentlicht. Korrekt erhaltet ihr eine Vorschau auf „The Hunt“ und „Prehistoric Planet: Ice Age – Staffel 3“.

Trailer ist da: „The Hunt“

Im vergangenen Monat kündigte Apple die Thriller-Serie „The Hunt“ an, nun erhalten wir einen höheren Einblick.

Apple TV hat den Trailer zu „The Hunt“ („Traqués“) veröffentlicht, dem kommenden französischsprachigen Thriller von César-nominiertem Regisseur und Drehbuchautor Cédric Anger („Next Time I’ll Aim for the Heart“) und den ausführenden Produzenten Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro und Sidonie Dumas für Gaumont („Lupin“, „Becoming Karl Lagerfeld“, „Totems“). In den Hauptrollen des Dramas sind der dreifache César-Preisträger und Gewinner des Cannes-Awards, Benoît Magimel („Pacifiction“, „De son vivant“), und die zweifache César-Preisträgerin Mélanie Laurent („Inglourious Basterds“, „Wingwomen“) zu sehen.

Die Serie startet mit den ersten beiden Folgen am 03. Dezember 205. Anschließend wird immer mittwochs bis zum 31. Dezember 2025 eine neue Episoden ausgestrahlt. Die Beschreibung zur Serie liest sich wie folgt

Franck (Magimel) und seine langjährigen Freunde verbringen ihre Wochenenden gerne gemeinsam auf der Jagd. Doch eines Sonntags geraten sie in die Fänge einer anderen Jägergruppe, die sie ohne ersichtlichen Grund ins Visier nimmt. Als einer der Jäger angeschossen wird, wehren sich Francks Freunde und strecken einen Angreifer nieder. Die vier Freunde können nur knapp entkommen und verschweigen den Vorfall. Franck versucht, mit seiner Frau Krystel (Laurent) zu seinem gewohnten Leben zurückzukehren. Doch in den folgenden Tagen beschleicht ihn das Gefühl, dass er und seine Freunde beobachtet, ja, schlimmer noch, von Jägern verfolgt werden, die nun auf Rache sinnen.

Trailer zu „Prehistoric Planet: Ice Age – Staffel 3“ ist da

Darüberhinaus hat Apple TV den Trailer für die neue Staffel der preisgekrönten Naturdokumentationsreihe „Prehistoric Planet: Ice Age“ veröffentlicht. Die fünfteilige Serie, die von Golden-Globe- und Olivier-Preisträger Tom Hiddleston („Earthsounds“) gesprochen wird und deren Originalmusik von Hans Zimmer, Anže Rozman und Kara Talve für Bleeding Fingers Music stammt, feiert am 26. November weltweit Premiere auf Apple TV.

Hier liest sich die Beschreibung wie folgt