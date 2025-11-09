Apple TV steht erstmals bei den Grammy Awards auf der Nominierungsliste. Die Recording Academy hat dem Streamingdienst vier Nominierungen zugesprochen, die sich auf zwei sehr unterschiedliche Produktionen verteilen.

Apple TV feiert Grammy-Debüt mit vier Nominierungen

Den Löwenanteil mit drei Nominierungen sichert sich Apples „F1“-Rennfilm mit Brad Pitt. Der Film startete am 27. Juni 2025 in den Kinos und entwickelte sich mit über 629 Millionen Dollar Einspielergebnis zu einem der erfolgreichsten Sportfilme aller Zeiten.

Pitt spielt in dem Film Sonny Hayes, einen ehemaligen Formel-1-Star aus den 1990ern, der nach einem schweren Unfall seine Karriere beenden musste und nun 30 Jahre später ein Comeback wagt. Regisseur Joseph Kosinski, bekannt für „Top Gun: Maverick“, setzte dabei auf authentische Rennaufnahmen während echter Grand-Prix-Events. Dass neben der visuellen Spektakel-Qualität auch die Filmmusik überzeugt, bestätigt jetzt die Recording Academy mit gleich drei Nominierungen.

Die vierte Nominierung geht an die zweite Staffel von „Severance“ in der Kategorie „Best Score Soundtrack for Visual Media“. Die Mystery-Serie um ein Biotech-Unternehmen mit düsterer Arbeitsplatzatmosphäre gehört zu den von Zuschauern und Kritikern am meisten gefeierten Apple-Produktionen. Der atmosphärische Soundtrack von Theodore Shapiro unterstreicht die beklemmende Stimmung der Serie, in der das Arbeits- und Privatleben buchstäblich voneinander getrennt wird.

Die 68. Grammy Awards finden am 1. Februar 2026 in der Crypto.com Arena in Los Angeles statt, mit einer Live-Übertragung auf CBS und Streaming via Paramount+. Für Apple als Unternehmen sind die Grammys dabei kein völliges Neuland. Steve Jobs erhielt im Jahr 2012 posthum den Grammy Trustees Award für seinen Beitrag zur Musikindustrie durch den iPod und iTunes. Mit den aktuellen Nominierungen zeigt Apple TV nun, dass das Unternehmen auch als Produktionsstudio musikalisch auf höchstem Niveau agiert und sich in der Riege etablierter Studios behaupten kann.

Hier sind die Kategorien, für die Apple nominiert wurde, zusammen mit den Mitbewerbern:

Best Dance Pop Recording

Selena Gomez & benny blanco – Bluest Flame

Lady Gaga – Abracadabra

Zara Larsson – Midnight Sun

Tate McRae – Just Keep Watching („F1 The Movie“)

PinkPantheress – Illegal

Best Country Solo Performance

Tyler Childers – Nose on the Grindstone

Shaboozey – Good News

Chris Stapleton – Bad as I Used to Be („F1 The Movie“)

Zach Top – I Never Lie

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Best Compilation Soundtrack For Visual Media

Timothee Chalamet – A Complete Unknown

F1 The Album (verschiedene Künstler)

Kpop Demon Hunters (verschiedene Künstler)

Sinners (verschiedene Künstler)

Wicked (verschiedene Künstler)

Best Score Soundtrack For Visual Media (Includes Film And Television)