Apple TV blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025. Vor wenigen Tagen machte der Video-Streaming-Dienst allerdings nicht mit Inhalten auf sich aufmerksam, vielmehr gab es eine Umbenennung. Aus Apple TV+ wurde Apple TV. Nun haben mehrere Apple TV Manager im Interview einen Ausblick auf 2026 gegeben. Unter anderem wurde auch die Frage nach einem werbegestützten Abo-Plan gestellt, wie man ihn unter anderem bei Disney+ oder Netflix vorfindet.

Apple TV Manager sprechen über 2026er Inhalte, Werbung und mehr

Apple TV dürfte kurz vor dem Abschluss seines besten Jahres aller Zeiten stehen. Die Original-Serie „Severance – Staffel 2“ wurden von allen Seiten gelobt, der Original-Film „F1 – Der Film“ war an der Kinokasse äußerst erfolgreich und mit Pluribus ist kürzlich eine neue Serie mit sehr viel Potential angelaufen.

Screen International hatte die Möglichkeit, mit den Apple TV Managern Eddy Cue, Zack Van Amburg und Jamie Erlicht über verschiedene Themen zu sprechen. Auf das Jahr 2026 und die Inhaltsplanungen angesprochen, gab Van Amburg folgendes zu Protokoll

Wir haben fast jede Woche [im Jahr 2026] ein neues Original.

Im weiteren Verlauf nannte er unter anderem die Fortsetzung von Ted Lasso sowie For All Mankind.

Eddy Cue wurde auf einen werbegestützten Abo-Plan von Apple TV und eine mögliche Einführung angesprochen. Er antwortet:

Derzeit nichts. Ich möchte zwar nicht für immer „Nein“ sagen, aber es gibt im Moment keine Pläne. Wenn wir unsere Preise weiterhin wettbewerbsfähig gestalten können, ist es für die Verbraucher besser, nicht durch Werbung unterbrochen zu werden.

Cue wurde auch auf Abo-Zahlen angesprochen. Er sagte ausweichend:

Ich kann Ihnen sagen, dass wir schneller wachsen, mehr Zuschauer haben und diese im vergangenen Jahr mehr Sehstunden verzeichneten als je zuvor.

Das vollständige Interview findet ihr hier.