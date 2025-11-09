Mit tvOS 26.2 steht Apple TV 4K Nutzern ein wichtiges Update bevor. Die erste Beta-Version bringt zwei Neuerungen mit sich, die den Alltag mit der Set-Top-Box spürbar vereinfachen können.

Profile ohne Apple ID erstellen

Bisher waren Profile auf dem Apple TV eng an die Familienfreigabe gekoppelt. Jeder Nutzer benötigte zwingend eine eigene Apple ID. Das machte die Funktion umständlich, besonders wenn man schnell ein Profil für Besuch oder Mitbewohner einrichten wollte.

Wie MacRumors berichtet, räumt Apple diese Einschränkung nun aus dem Weg. So lassen sich in tvOS 26.2 Profile direkt in den Einstellungen anlegen, ganz ohne Apple ID. Man gibt lediglich einen Namen ein, wählt die Altersfreigabe aus und bestimmt, ob es sich um ein Kinderprofil handelt. Das System funktioniert somit jetzt ähnlich wie bei Netflix oder Disney+.

Inhaltsbeschränkungen in der TV App

Die zweite Neuerung schließt nahtlos an die erste an. Sobald ein Kinderprofil aktiv ist, zeigt die Apple TV App nur noch Inhalte an, die den festgelegten Altersbeschränkungen entsprechen. Dabei werden gängige Alterseinstufungen berücksichtigt.

Die TV App in tvOS 26.1 verfügt bereits über einen eigenen Bereich für Kinder. Eltern können die Kindersicherung so einrichten, dass der Zugriff auf diesen Bereich beschränkt ist. Es handelt sich jedoch nicht um die vollständige, nur für Kinder bestimmte Apple TV Ansicht, die in tvOS 26.2 enthalten ist.

Für Eltern bedeutet das mehr Kontrolle ohne großen Aufwand. Kinder können selbstständig durch die App stöbern, während automatisch nur passende Inhalte sichtbar bleiben. Eine sinnvolle Ergänzung, die das Apple TV familienfreundlicher macht.