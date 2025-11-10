Anker hat vor wenigen Tagen neue Prime-Ladeprodukte auf den Markt gebracht. Neben einem neuen Anker Prime Ladegerät (160W) und einer neuen Anker Prime Kabellose Ladestation (3-in-1) hat das Unternehmen auch zwei neue Powerbanks präsentiert. Hier habt ihr die Auswahl zwischen der Anker Prime PowerBank (26K, 300W) und der Anker Prime Powerbank (20K, 220W). Wir haben uns das leistungsstärkere Modell mal etwas näher angeguckt.

Anker Prime Powerbank (26.250mAh) ausprobiert

Auch wenn heutige Smartphones, Tablets und Notebooks oftmals mit einem ausreichend großen Akku ausgestattet sind, gibt es Anlässe und Situation, so dass zusätzlicher Strom benötigt wird. Für das iPhone bieten sich verschiedene MagSafe-Akkus an, die an der Rückseite der Geräte angeheftet werden. Diese stellen eine elegante und komfortable Möglichkeit dar, die iPhone-Laufzeit zu verlängern. Wenn ihr allerdings noch mehr Strom benötigt, ihr auch auch ein MacBook oder mehrere Geräte gleichzeitig mobil mit Strom versorgen möchtet, so geht kein Weg an einer größeren Powerbank vorbei.

Mit der Anker Prime Powerbank (26K, 300W) hat Anker eine neue Powerbank im Portfolio, die unterwegs für reichlich Power sorgt. Dabei ist das Gerät mit 159,9 x 38 x 62,7mm kompakt und verhältnismäßig leicht. Mit ihren Abmessungen und ihrem Gewicht ist Anker Prime Powerbank (26K, 300W) rund 17 Prozent kleiner und 10 Prozent leichter als andere Powerbanks in dieser Klasse.

Die neue Powerbank bietet 300 Watt Gesamtleistung, zwei USB-C-Ports mit je 140 Watt und lädt sich dank 250-Watt-Dual-Eingang in nur 15 Minuten bis zur Hälfte auf. Das smarte Display liefert alle wichtigen Infos, OTA-Updates halten das Gerät immer auf dem neuesten Stand – und mit 99,75 Wattstunden ist sie sogar flugtauglich.

Blicken wir etwas detaillierter auf die Ladeleistung

Lade mit 1 Port

USB-C 1: 140W

USB-C 2: 140W

USB-A: 22,5W

Lade mit 2 Ports

USB-C 1 + USB-C 2: jeweils 140W

USB-C + USB-A: 140W (USB-C) + 22,5W (USB-A)

Lade mit 3 Ports

USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A: 140W + 140W + 20W

Aufgeladen werden kann Anker Prime Powerbank (26K, 300W) über die USB-C Ports. Nutzt ihr einen USB-C Port, so könnt ihr die Powerbank mit bis zu 140W aufladen. Werden beiden USB-C Ports gleichzeitig genutzt, so könnt ihr die Powerbank mit bis zu 250W aufladen. Im Dual-Modus erreicht ihr 40 Prozent Akkukapazität innerhalb von nur 10 Minuten. Um 80 Prozent zu erreichen, dauert es nur 35 Minuten. Optional könnte ihr die Powerbank über den Pogopin mit 150W aufladen. Hierfür ist allerdings neben der Powerbank die Anker Prime Ladebasis zwingend erforderlich.

Wie eingangs erwähnt, verfügt die Powerbank über ein integriertes Display. Zudem kann diese in die Anker-App eingebunden werden. Diese beiden Optionen liefern euch volle Kontrolle über Ladeleistung und Status – einfach anpassen und im Blick behalten.

Fazit

Wir haben die Anker Prime Powerbank (26.250mAh) seit rund zwei Wochen im Test. Die Powerbank kann sowohl auf der Eingangs- als auch Ausgangsseite voll überzeugen. Die Dual-Lademöglichkeit mit bis zu 250W sorgt dafür, dass ihr den Stromspeicher schnell aufladen könnt. Bedenkt, dass ihr hierfür natürlich auch die entsprechenden USB-C Lademöglichkeiten besitzen müsst. Aber auch nur über einen USB-C Anschluss könnt ihr die Powerbank mit schnell 140W aufladen.

Auch auf der Ausgangsseite bleiben kaum Wünsche offen. Ihr könnt drei Endgeräte über die beiden USB-C und den USB-A Port anschließend und diese mit ausreichend Strom versorgen. Wir haben über die Anschlüssen unter anderem ein MacBook Air, MacBook Pro, iPad Pro, iPhone 17 Pro Max, AirPods, Nintendo Switch 2 und weitere Endgeräte mit Strom versorgt.

Solltet ihr aktuell über die Anschaffung einer Powerbank nachdenken, und seid ihr an eine kompakten Design, einer hohen Kapazität und einer hohen Leistungsfähigkeit an den integrierten Ports integriert, so nehmt die Anker Prime Powerbank (26.250mAh) definitiv in die engere Auswahl.

Preis & Verfügbarkeit

Zugegebenermaßen ist die Powerbank mit ihrem Listenpreis von 199,99 Euro nicht ganz preiswert und da kommt man sicherlich ins Grübeln, ob man so leistungsstarkes Geräte tatsächlich benötigt. Mit dem Gutscheincode PREMIUMANKER könnt ihr für kurze Zeit 20 Prozent bzw. 40 Euro sparen und zahlt nur 159,99 Euro. Der Rabattgutschein gilt übrigens auch für die anderen neuen Anker Prime Ladeprodukte. Alle neuen Anker Prime Ladeprodukte sind auf Lager und können unmittelbar verschickt werden.

