Seit längerem wird kolportiert, dass Apple an der Einführung von Apple Health+ arbeitet. Nun heißt es, dass der KI-gestützte Gesundheitscoach im kommenden Jahr seine Arbeit aufnehmen könnte.

Apple Health+: KI-Gesundheitscoach soll 2026 starten

Über das Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem spricht er über allerhand Apple-Themen, darunter neue Satellitenfunktionen für das iPhone, neue Mac-Modelle sowie Apple Fitness+. Aber auch Apples KI- und Gesundheitsambitionen stehen im Mittelpunkt.

Apple plant offenabr, die Health-App im kommenden Jahr mit einem neuen Service namens Health+ und einem KI-Assistenten grundlegend zu überarbeiten. Laut Gurman könnte Apple dadurch das erste große Technologieunternehmen werden, das im Bereich der KI-Chatbots im Gesundheitswesen richtig durchstartet.

Bereits vor Monaten erklärte Gurman, dass die KI-gestützte Gesundheitscoaching-Funktion personalisierte Gesundheitsempfehlungen mit Videos von Gesundheitsexperten bieten wird. Diese informieren Nutzer über verschiedene Gesundheitszustände und Möglichkeiten zur Verbesserung des Lebensstils. Auch die Erfassung der Ernährungsgewohnheiten soll ein wichtiger Bestandteil der überarbeiteten Gesundheits-App sein.

Konkret schreibt Gurman dieses Mal über Apples KI- und Gesundheitsambitionen

Das Unternehmen hat für 2026 zahlreiche KI-Funktionen geplant. Die große Frage ist, ob diese Features funktionieren und bei den Verbrauchern so gut ankommen, dass sie Apples bisher eher schwache Bilanz in diesem Bereich verbessern. Wie ich bereits erwähnt habe, soll eine neue Siri-Version mit iOS 26.4 erscheinen, und der Sprachassistent wird in iOS 27 ein neues Design erhalten. Außerdem sind Pläne für ein KI-gestütztes Websuchtool in Arbeit. Doch konzentrieren wir uns auf eine Funktion, die ich schon länger nicht mehr erwähnt habe: eine überarbeitete Gesundheits-App mit einem neuen Health+-Dienst. Dieser wird einen KI-Assistenten enthalten, der Nutzern hilft, ihre Gesundheit zu verwalten. Sollte der Dienst erfolgreich sein, könnte Apple eines der ersten großen Technologieunternehmen werden, das im Bereich der KI-basierten Gesundheits-Chatbots Fuß fasst.

Klingt in jedem Fall spannend. Bleibt nur abzuwarten, wie Apple das Ganze umsetzt und wie Apple den Service bepreist. Fraglich ist auch, ob Apple Health+ Bestandteil des Apple One Bundles wird.