Apple plant angeblich eine Reorganisation seines Fitnessdienstes Fitness+. Laut Mark Gurman von Bloomberg soll die Umstrukturierung das Wachstum des Services ankurbeln, der seit seiner Einführung im Jahr 2020 weitgehend unverändert geblieben ist.

Ein Service im Stillstand

Seit dem Start hat sich bei Fitness+ wenig getan. Der Preis liegt unverändert bei 9,99 Euro monatlich oder 79,99 Euro jährlich. Damit gehört Fitness+ zu den wenigen Apple-Abonnements, die nie teurer wurden. Das ist natürlich schön für die Kunden, doch im Gegenzug gab es in den vergangenen Jahren auch kaum neue Funktionen.

Die Integration mit Strava und der Wegfall der Apple Watch-Pflicht waren die wenigen Neuerungen, die Apple dem Fitness-Projekt mit auf den Weg gegeben hat. Gurman bezeichnet Fitness+ in seinem „Power On“-Newsletter daher als eines der schwächsten digitalen Angebote von Apple.

Die daraus resultierenden Probleme liegen auf der Hand. Der Dienst kämpft mit hohen Abwanderungsraten und geringem Umsatzpotenzial. Dennoch will Apple nicht aufgeben. Eine eingeschworene Fanbasis würde eine Einstellung nicht verzeihen. Zudem würde es dem Gesundheitsimage des Konzerns schaden. Ein weiterer Grund für den Fortbestand ist wirtschaftlicher Natur. Da alle Inhalte intern produziert werden, hält sich der Betriebsaufwand in Grenzen.

Neue Führungsstruktur

Was also tun, um neuen Schwung in die Fitnessräume zu bekommen? Apple reagiert auf die Stagnation mit einer Umstrukturierung. Sumbul Desai, Vizepräsidentin für Gesundheit, übernimmt künftig auch die Verantwortung für Fitness+, was den besagten Schwung bringen soll. Desai wird nun mit ihrem Team überprüfen, wie die Zukunft von Fitness+ im Detail aussehen soll und an Apples Services-Chef Eddy Cue berichten.

Passend zu den neuen Ambitionen hat Apple mit seiner Hardware in den letzten Monaten einige gute Argumente geliefert, dass man sich wieder ein wenig mehr bewegen könnte. So messen die AirPods Pro 3 und Powerbeats Pro 2 nun die Herzfrequenz direkt und funktionieren mit Fitness+. Zudem erhielt die Apple Watch mit dem Workout Buddy einen virtuellen Trainingspartner, der während des Sports die Motivation oben halten soll.