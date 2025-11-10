Am morgigen 11. November wird der sogenannte Singles Day gefeiert. Dies nimmt der Mobilfunkanbieter Crash zum Anlass, einen 100GB Kracher aufzulegen. Ihr erhaltet eine 100GB Allnet-Flat für nur 11,99 Euro statt 34,99 Euro. Der Tarif ist monatlich kündbar, so dass ihr kein Risiko eingeht.

Crash Singles-Day-Deal: 100GB Allnet-Flat nur 11,99 Euro (monatlich kündbar)

Zum Singles Day haut Crash einen 100GB Kracher raus. Ab sofort gibt es eine 100GB 5G-Allnet-Flat für nur 11,99 Euro statt 34,99 Euro und zwar monatlich kündbar. Zusätzlich erhalten alle Kunden 1 Monat Readly gratis dazu! Die Option hat einen Gratismonat und kostet danach 9,99 Euro pro Monat Monat und kann ebenfalls monatlich gekündigt werden.

100GB Allnet-Flat

100GB 5G Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

monatlich kündbar

11,99 Euro pro Monat

nur 9,99 Euro Anschlusspreis

Der Singles-Day-Deal bei Crash kann ab sofort und nur für kurze Zeit gebucht werden. Für 11,99 Euro pro Monat für eine 100GB Allnet-Flat bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit kann man nicht viel falsch machen.

>>> Hier geht es zum 100GB Kracher bei Crash <<<