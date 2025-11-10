Crash Singles-Day-Deal: 100GB Allnet-Flat nur 11,99 Euro (monatlich kündbar)

| 17:17 Uhr | 0 Kommentare

Am morgigen 11. November wird der sogenannte Singles Day gefeiert. Dies nimmt der Mobilfunkanbieter Crash zum Anlass, einen 100GB Kracher aufzulegen. Ihr erhaltet eine 100GB Allnet-Flat für nur 11,99 Euro statt 34,99 Euro. Der Tarif ist monatlich kündbar, so dass ihr kein Risiko eingeht.

Zum Singles Day haut Crash einen 100GB Kracher raus. Ab sofort gibt es eine 100GB 5G-Allnet-Flat für nur 11,99 Euro statt 34,99 Euro und zwar monatlich kündbar. Zusätzlich erhalten alle Kunden 1 Monat Readly gratis dazu! Die Option hat einen Gratismonat und kostet danach 9,99 Euro pro Monat Monat und kann ebenfalls monatlich gekündigt werden.

100GB Allnet-Flat

  • 100GB 5G Datenvolumen
  • bis zu 50MBit/s
  • Vodafone-Netz
  • Telefon-Flat
  • SMS-Flat
  • VoLTE & WLAN Call
  • eSIM möglich
  • monatlich kündbar
  • 11,99 Euro pro Monat
  • nur 9,99 Euro Anschlusspreis

Der Singles-Day-Deal bei Crash kann ab sofort und nur für kurze Zeit gebucht werden. Für 11,99 Euro pro Monat für eine 100GB Allnet-Flat bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit kann man nicht viel falsch machen.

>>> Hier geht es zum 100GB Kracher bei Crash <<<

