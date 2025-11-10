Am morgigen 11. November wird der sogenannte Singles Day gefeiert. Dies nimmt der Mobilfunkanbieter Crash zum Anlass, einen 100GB Kracher aufzulegen. Ihr erhaltet eine 100GB Allnet-Flat für nur 11,99 Euro statt 34,99 Euro. Der Tarif ist monatlich kündbar, so dass ihr kein Risiko eingeht.
Crash Singles-Day-Deal: 100GB Allnet-Flat nur 11,99 Euro (monatlich kündbar)
Zum Singles Day haut Crash einen 100GB Kracher raus. Ab sofort gibt es eine 100GB 5G-Allnet-Flat für nur 11,99 Euro statt 34,99 Euro und zwar monatlich kündbar. Zusätzlich erhalten alle Kunden 1 Monat Readly gratis dazu! Die Option hat einen Gratismonat und kostet danach 9,99 Euro pro Monat Monat und kann ebenfalls monatlich gekündigt werden.
100GB Allnet-Flat
- 100GB 5G Datenvolumen
- bis zu 50MBit/s
- Vodafone-Netz
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- VoLTE & WLAN Call
- eSIM möglich
- monatlich kündbar
- 11,99 Euro pro Monat
- nur 9,99 Euro Anschlusspreis
Der Singles-Day-Deal bei Crash kann ab sofort und nur für kurze Zeit gebucht werden. Für 11,99 Euro pro Monat für eine 100GB Allnet-Flat bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit kann man nicht viel falsch machen.
