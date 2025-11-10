Mit der Freigabe von iOS 26.1 hat Apple die Bedienung des Weckers und Timers angepasst. Bis dato konntet ihr einen Alarm mit einem einfachen Fingertipp auf die Taste „Stoppen“ ausschalten. Mit iOS 26.1 hat Apple das Ganze auf eine Wischgeste umgestellt. So soll verhindert werden, dass ihr morgens im Halbschlaf den Wecker ausersehen deaktiviert und verschlaft. Allerdings gibt es eine Möglichkeit zur alten Bedienung zurückzukehren.

iOS 26.1: So erhaltet ihr die alte Wecker-Bedienung zurück

iOS 26.1 bringt eine Änderung bei der Bedienung des Weckers und des Alarms mit sich. Der „Stoppen“-Button wurde mit einem „Zum Stoppen streichen“-Button ersetzt. Solltet euch diese Art der Bedienung allerdings nicht zusagen, so könnt ihr zur alten Steuerung zurück kehren.

Der Weg zur gewohnten Steuerung des Weckers führt über die Bedienungshilfen. Dort hat Apple eine Option integriert, wie ihr zum Status quo vor dem Update auf iOS 26.1 zurückkehren könnte. Konkret müsst ihr am iPhone die Einstellungen aufrauen, und dort die Bedienungshilfen auswählen. Unter der Rubrik „Physisch und motorisch“ findet ihr einen Menüpunkt „Tippen“. Wählt ihr diesen aus und scrollt anschließend nach ganz unten so findet ihr die Option „Einzeltippaktion bevorzugen“. Aktiviert ihr diese Option, so bevorzugt ihr, dass für die Bedienung der Benutzeroberfläche ein einzelnes Tippen anstelle einer Schiebeaktion erforderlich ist.

Habt ihr noch die alte Bedienung des Weckers vor dem Update auf iOS 26 vor Augen. Mit iOS 18 bot Apple für die Bedienung zwei unterschiedliche große Buttons zum Schlummern und Stoppen des Weckers an. Seit dem Update auf iOS 26 setzt das Unternehmen auf zwei gleich große Buttons. Dies hat bei Nutzern zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Mit iOS 26.1 kam der Schieberegler zum Stoppen des Weckers hinzu. Gleichzeitig hat Apple eine neue Bedienungshilfe eingerichtet, um zum alten Fingertipp zurückzukehren.