Während wir noch auf das nächste größere iOS 26 Update warten, laufen die Arbeiten an iOS 27 bereits auf Hochtouren. Laut aktuellen Berichten plant das Unternehmen drei bedeutende KI-Erweiterungen für das Update.

Apple Intelligence geht in die nächste Runde

Mark Gurman von Bloomberg hatte bereits angedeutet, dass iOS 27 und macOS 27 wichtige Neuerungen für Apple Intelligence bringen werden. Die Aussicht ist besonders interessant, weil Apple voraussichtlich schon im März oder April mit iOS 26.4 ein umfangreiches Siri-Update ausliefern wird. Das Frühjahrs-Update gilt bereits als eines der bedeutendsten für Apple Intelligence überhaupt. Mit iOS 27 will Apple offensichtlich noch einen großen Schritt weitergehen.

Nun hat Gurman in seinem „Power On“-Newsletter einige Details zu iOS 27 nachgelegt. Dabei nennt er drei zentrale KI-Features, die Apple für das nächste große Update vorbereitet.

Siri wird visuell neu aufgestellt

Der Sprachassistent erhält ein komplett überarbeitetes Design. Apple hat laut Berichten intern bereits verschiedene Konzepte getestet, darunter eine Darstellung, die an das Finder-Symbol erinnert. Apple will Siri offensichtlich eine visuelle Persönlichkeit verleihen, die sich lebendiger anfühlt.

Die gestaffelte Vorgehensweise ist durchaus nachvollziehbar. Apple liefert mit iOS 26.4 zunächst die funktionalen Verbesserungen aus und testet damit, ob die Erwartungen erfüllt werden. Anschließend folgt die visuelle Überarbeitung in iOS 27, was dann allen Nutzern klar signalisiert, dass Siri tatsächlich einen Neustart erlebt hat.

KI-gestützte Websuche

Apple plant zudem ein Tool für eine webbasierte Suche, das durch künstliche Intelligenz unterstützt wird. Details zur Umsetzung fehlen noch, doch die Richtung ist klar. Apple will Nutzern helfen, Informationen effizienter zu finden und dabei auf die eigene KI-Technologie setzen.

Health-App wird zum intelligenten Berater

Besonders spannend ist die geplante Erweiterung der Health-App. Apple entwickelt einen KI-Agenten, der Nutzer beim Management ihrer Gesundheitsdaten unterstützen soll. Der Dienst könnte unter dem Namen Health+ laufen. Sollte Apple hier erfolgreich sein, wäre das Unternehmen einer der ersten großen Tech-Konzerne, der sich im Bereich Gesundheits-KI wirklich durchsetzt. Die Kombination aus vorhandener Hardware-Infrastruktur durch Apple Watch und iPhone mit intelligenter Software-Analyse könnte sich dabei als wichtiger Vorteil erweisen.