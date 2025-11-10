Zum 20-jährigen Jubiläum plant Apple angeblich ein großes Redesign des iPhone. Es wird ein randloses Display erwartet, das sich um alle vier Ränder schmiegt und somit die sichtbaren Kanten verschwinden lässt. Wie „eine einzige Glasscheibe“ soll das Gerät anmuten. Um dieses nahtlose Design zu perfektionieren, arbeitet Apple laut dem Leaker Digital Chat Station auch an einer neuen Frontkamera, die unter dem Display platziert werden soll.

Die Kamera wandert unter das Display

Digital Chat Station berichtet auf Weibo, dass die Entwicklung der Under-Display-Technologie nach Plan verläuft. Bereits 2026 soll Apple mit dem iPhone 18 Pro die Face ID-Sensoren unter den Bildschirm verlegen. Ein Jahr später könnte dann auch die Selfie-Kamera folgen.

Mehrere Android-Hersteller nutzen bereits Kameras unter dem Display. Das Problem ist allerdings die Bildqualität, die durch die zusätzlichen Display-Schichten leidet. Vermutlich hat Apple bisher genau deshalb mit einer Umsetzung gezögert. Berichten zufolge arbeitet der Konzern aber schon seit geraumer Zeit an einer eigenen Lösung, die möglicherweise nächstes Jahr sogar schon im ersten faltbaren iPhone zum Einsatz kommt.

Laut den vorliegenden Informationen entwickelt der Apple-Zulieferer LG Innotek die entsprechenden Kamerasysteme, die im inaktiven Zustand völlig unsichtbar bleiben. Die Technik setzt auf ein spezielles Array aus mehreren Linsen, das Verzerrungen reduziert und den Helligkeitsverlust ausgleicht. JP Morgan berichtete bereits, dass Apples erstes Falthandy eine 24-Megapixel-Kamera unter dem inneren Display erhalten soll. Bisherige Under-Display-Kameras arbeiten meist mit 4 bis 8 Megapixel.

Das iPhone 20

Zum 20. Geburtstag des iPhone plant Apple angeblich einen ebenso großen Designsprung wie damals beim iPhone X. Das Smartphone soll im Jahr 2027 das bieten, was Apples ehemaliger Designchef Jony Ive ursprünglich für das iPhone vorgesehen hatte. So hat sich Ive lange Zeit für ein iPhone eingesetzt, das wie „eine einzige Glasscheibe“ aussehen sollte. Dabei würde das iPhone 20 gebogene Displaykanten erhalten, wofür Apple bereits diverse Patente angemeldet hat.

Der Gerüchteküche zufolge wird Apple für das Modell die Bezeichnung iPhone 19 komplett überspringen und direkt zum iPhone 20 wechseln. Diese Vorgehensweise kennen wir bereits aus dem Jahr 2017, als Apple vom iPhone 8 direkt zum iPhone X sprang, um das zehnjährige Jubiläum gebührend zu feiern.