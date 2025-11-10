Mega SIM startet seine Black Week Angebote. Ab sofort und nur für kurze Zeit erhalte ihr bei Mega SIM vier spannende Deals. Unter anderem erhaltet ihr eine 300GB Allnet-Flat nur 19,99 Euro mtl. Die Unlimited on Demand Allnet-Flat könnt ihr euch für nur 14,99 Euro mtl. sichern.

Mega SIM Black Week Deals: 300GB Allnet-Flat nur 19,99 Euro mtl.

Ab sofort startet Mega SIM in die heißeste Phase des Jahres und eröffnen die Black Weeks mit einem neuen Tarifportfolio. Alle Tarife verfügen über 5G und profitieren von einem lebenslangen Rabatt – das bedeutet dauerhaft günstige Preise ohne spätere Erhöhungen. Alle Tarife mit 24 Monaten sind anschlusspreisfrei.

100GB Allnet-Flat

Unlimited on Demand

300GB Allnet-Flat

Bis zu 50MBit/s

19,99 Euro

Unlimited Max

Alle Angebote können ab sofort und nur für kurze Zeit gebucht werden.