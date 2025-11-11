Anker SOLIX – führender Anbieter für Solar- und Speicherlösungen – startet seine Pre-Black Friday Deals. Ihr erhaltet bis zu 40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Solar- und Speicherlösungen, inklusive der beliebten Bestseller Solarbank 3 Pro, Zusatzbatterien, dem Power Dock oder zahlreichen Powerstations.

Anker SOLIX startet Pre-Black Friday Deals

Ihr könnt euch ab sofort und bis zum 19. November 2026 auf satte Rabatt bei den Anker SOLIX Pre-Black Friday Deals freuen. Die Deals findet ihr sowohl bei Amazon als auch im Anker SOLIX Shop.

Der „Flash Sale“ im Anker SOLIX-Onlineshop offeriert zusätzlich Rabatte und Schnäppchen als zeitlich begrenzte Angebote.

Angebot Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), 4× 455W Solarpanels, 4... Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...

Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...

Angebot Anker SOLIX C1000 Gen 2 Tragbare Powerstation, 2.000W Solargenerator, vollständige Aufladung in... 49 Min UltraFast Recharging: HyperFlash lädt die C1000 Gen 2 in nur 49 Minuten...

2.000W Ausgangsleistung über 9 Ports: 2.000W Dauerleistung, 3.000W Spitzenleistung und 1.024Wh...

Gratis zu ausgewählten Bestellungen gibt es folgendes Zubehör dazu:

Ab einem Bestellwert von 2.000 Euro ein kostenloses Set aus vier Solarpanel-Bodenhalterungen und vier Solarpanel-Erweiterungskabeln.

Ab 3.000 Euro einen kostenlosen Erweiterungsakku. Innerhalb der Pre-Black Friday Phase finden darüber zwei Flash-Sale-Events statt (7.-9. und 14.-16. November), in denen zusätzliche Sonderangebote verfügbar sind.

Gratis Anker SOLIX Smart Meter zu allen Solarbank-Bestellungen.

Übersicht

Anker SOLIX C1000 (2. Gen) Tragbare Powerstation nur 599 Euro (-40%)

Anker SOLIX C800 Tragbare Powerstation nur 449 Euro (-31%)

Anker SOLIX V1 Smartes Ladegerät 11kW Stecker-Variante nur 499 Euro (-31%)

Anker SOLIX F2000 Tragbare Powerstation nur 1199 Euro (-20%)

Solarbank 3 E2700 Pro + 2000Wp Bifaziales Solarmodul nur 1349 Euro (-33%)

Solarbank 3 E2700 Pro + 1820Wp IBC Solarmodul + BP2700 Erweiterungsakku nur 2018 Euro (-33%)

Solarbank 3 E2700 Pro + 2000Wp Bifaziales Solarmodul+ BP2700 Erweiterungsakku nur 2068 Euro (-29%)

Solarbank 3 E2700 Pro + BP2700 Erweiterungsakku nur 1728 Euro (-28%)

Anker SOLIX Power Dock + 1x Solarbank 3 E2700 Pro nur 1398 Euro (-26%)

>>> Hier geht es zu den Anker SOLIX Pre Black Friday Deals <<<