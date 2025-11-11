Anker SOLIX – führender Anbieter für Solar- und Speicherlösungen – startet seine Pre-Black Friday Deals. Ihr erhaltet bis zu 40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Solar- und Speicherlösungen, inklusive der beliebten Bestseller Solarbank 3 Pro, Zusatzbatterien, dem Power Dock oder zahlreichen Powerstations.
Anker SOLIX startet Pre-Black Friday Deals
Ihr könnt euch ab sofort und bis zum 19. November 2026 auf satte Rabatt bei den Anker SOLIX Pre-Black Friday Deals freuen. Die Deals findet ihr sowohl bei Amazon als auch im Anker SOLIX Shop.
Der „Flash Sale“ im Anker SOLIX-Onlineshop offeriert zusätzlich Rabatte und Schnäppchen als zeitlich begrenzte Angebote.
- Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...
- Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
- 49 Min UltraFast Recharging: HyperFlash lädt die C1000 Gen 2 in nur 49 Minuten...
- 2.000W Ausgangsleistung über 9 Ports: 2.000W Dauerleistung, 3.000W Spitzenleistung und 1.024Wh...
Gratis zu ausgewählten Bestellungen gibt es folgendes Zubehör dazu:
- Ab einem Bestellwert von 2.000 Euro ein kostenloses Set aus vier Solarpanel-Bodenhalterungen und vier Solarpanel-Erweiterungskabeln.
- Ab 3.000 Euro einen kostenlosen Erweiterungsakku. Innerhalb der Pre-Black Friday Phase finden darüber zwei Flash-Sale-Events statt (7.-9. und 14.-16. November), in denen zusätzliche Sonderangebote verfügbar sind.
- Gratis Anker SOLIX Smart Meter zu allen Solarbank-Bestellungen.
Übersicht
- Anker SOLIX C1000 (2. Gen) Tragbare Powerstation nur 599 Euro (-40%)
- Anker SOLIX C800 Tragbare Powerstation nur 449 Euro (-31%)
- Anker SOLIX V1 Smartes Ladegerät 11kW Stecker-Variante nur 499 Euro (-31%)
- Anker SOLIX F2000 Tragbare Powerstation nur 1199 Euro (-20%)
- Solarbank 3 E2700 Pro + 2000Wp Bifaziales Solarmodul nur 1349 Euro (-33%)
- Solarbank 3 E2700 Pro + 1820Wp IBC Solarmodul + BP2700 Erweiterungsakku nur 2018 Euro (-33%)
- Solarbank 3 E2700 Pro + 2000Wp Bifaziales Solarmodul+ BP2700 Erweiterungsakku nur 2068 Euro (-29%)
- Solarbank 3 E2700 Pro + BP2700 Erweiterungsakku nur 1728 Euro (-28%)
- Anker SOLIX Power Dock + 1x Solarbank 3 E2700 Pro nur 1398 Euro (-26%)
>>> Hier geht es zu den Anker SOLIX Pre Black Friday Deals <<<
0 Kommentare