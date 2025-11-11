Rund zwei Monate nach dem Verkaufsstart des iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max bringt Apple in Zusammenarbeit mit ISSEY MIYAKE mit iPhone Pocket ein neues Zubehörteil auf den Markt. Das neue Zubehör bietet euch eine neue Möglichkeit, das iPhone zu tragen und mitzuführen. iPhone Pocket kann allerdings nicht nur mit den neuen sondern mit allen iPhone-Modellen genutzt werden. Darüberhinaus passen viele weitere tragbare Artikel in iPhone Pocket. Kleiner Wermutstropfen für alle, die bereits iPhone Pocket bestellten möchten, der Zubehörartikel wird nicht in Deutschland erhältlich sein.

Apple bringt iPhone Pocket auf den Markt

Apple und ISSEY MIYAKE haben kooperiert und iPhone Pocket vorgestellt. Der Hersteller schreibt

Die iPhone Pocket zeichnet sich durch eine gerippte, offene Struktur aus, die die charakteristischen Falten von ISSEY MIYAKE aufgreift. Entstanden aus der Idee, eine zusätzliche Tasche zu schaffen, umschließt ihr schlichtes Design das iPhone vollständig und bietet gleichzeitig Platz für weitere Alltagsgegenstände. Im gedehnten Zustand gibt das offene Textil den Blick auf den Inhalt frei und ermöglicht es dem Nutzer, das iPhone-Display einzusehen. iPhone Pocket kann vielseitig getragen werden – in der Hand, an Taschen befestigt oder direkt am Körper. Die kurze Version mit kurzem Riemen ist in acht fröhlichen Farben erhältlich, die lange Version mit langem Riemen in drei Farben.

Gefertigt in Japan zeichnet sich iPhone Pocket durch eine einzigartige 3D-Strickkonstruktion aus, die das Ergebnis von Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei ISSEY MIYAKE ist. Das Design ließ sich vom Konzept „ein Stück Stoff“ inspirieren und interpretierte den alltäglichen Nutzen der ikonischen Plisseekleidung der Marke neu

Ein Stück weit erinnert iPhone Pocket an die bunten Socken, die Apple vor vielen Jahren für den iPod anbot.

Preis & Verfügbarkeit

Bei iPhone Pocket handelt es sich um eine limitierte Sonderedition. Das Modell mit kurzem Riemen ist in den Farben Zitrone, Mandarine, Lila, Pink, Pfauengrün, Saphirblau, Zimt und Schwarz erhältlich – das Modell mit langem Riemen in Saphirblau, Zimt und Schwarz. Das iPhone Pocket mit kurzem Riemen kostet 149,95 US-Dollar, das Modell mit langem Riemen 229,95 US-Dollar.

Kunden können iPhone Pocket diesem Freitag, dem 14. November, in ausgewählten Apple Stores und auf apple.com in Frankreich, China, Italien, Japan, Singapur, Südkorea, Großbritannien und den USA kaufen.