Während sich iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Mac wie geschnitten Brot verkaufen sollen, soll das iPhone Air wie Blei in den Verkaufsregalen liegen. Aus diesem Grund soll sich Apple nun dazu entschieden haben, die zweite Generation des iPhone Air nicht gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro im Herbst 2026, sondern zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt zu bringen.

iPhone Air 2 soll später als ursprünglich geplant erscheinen

The Information berichtet, dass sich das iPhone Air so schlecht verkaufen soll, dass Apple den Start der zweiten Generation verschoben hat. Der Ursprüngliche Plan sah es offenbar vor, dass das iPhone Air 2 im Herbst 2026 erscheint. Dies soll wohl nun nicht mehr der Fall sein.

Das iPhone Air startete gemeinsam mit dem iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max im September in den Handel. Seitdem gab es immer wieder Berichte über schlechte Verkaufszahlen (außer in China) und ein Rückfahren der Produktion. Apple-Fertiger Foxconn hat Berichten zufolge alle bis auf eineinhalb seiner Produktionslinien für das iPhone Air demontiert, und die gesamte Produktion wird voraussichtlich Ende des Monats eingestellt. Luxshare, ein weiterer Lieferant, stellte die Produktion Ende Oktober ein.

Apple setzt beim iPhone Air auf ein ultradünnes Design. Dies erfordert allerdings auch Kompromisse. Der Akku ist verhältnismäßig klein und zudem bietet die rückwärtige Kamera nur ein Objektiv. Gleichzeitig ist das iPhone Air mit seinen 1199 Euro verhältnismäßig teuer. Allerdings gibt es das Gerät im freien Handel mittlerweile schon für 999 Euro. Blickt man auf den reinen Listenpreis, so ist das iPhone Air nur 100 Euro günstiger als das iPhone 17 Pro mit Triple-Kamera auf der Rückseite und einer deutlich längeren Akkulaufzeit.

Laut The Information sollte das iPhone Air 2 leichter als die erste Generation sein und gleichzeitig einen größeren Akku beherbergen. Kürzlich kam das Gerücht auf, dass Apple beim iPhone Air 2 auf eine Dual-Kamera auf der Rückseite setzen möchte.

Nach wie vor sucht Apple noch nach einem vierten iPhone-Modell, welches perfekt zum Standard-, Pro- und Pro Max-Modell passt. Ein iPhone mini sowie ein iPhone Plus wurden nach kurzer Zeit wieder eingestellt und auch beim iPhone Air scheint der Start eher holprig erfolgt zu sein.