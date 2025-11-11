In den vergangenen Monaten tauchte immer wieder das Gerücht auf, dass Apple an einem HomePod mini 2 arbeitet und der neue Lautsprecher noch in diesem Jahr auf den Markt kommen könnte. Nun gibt es weitere Indizien, dass eine Markteinführung näher rückt.

B&H deklariert HomePod mini als „ausverkauft“

Der große US-Händler B&H hat alle HomePod mini Modelle als „ausverkauft“ deklariert, so Macrumors. Alle Farboption des HomePod mini sind bei B&H nicht mehr erhältlich. Auch bei weiteren Händler – darunter Walmart, Staples, Target oder Adorama – ist der HomePod mini nicht mehr vorrätig oder im Rückstand. Dies deutet daraufhin, dass ein Upgrade nicht mehr allzu weit entfernt ist. Gleichzeitig muss man allerdings festhalten, dass Apple selbst noch alle Modelle verkauft, sowohl über den Online Store, als auch über die Stores vor Ort.

Seit längerem wird kolportiert, dass Apple an einer neuen Version des HomePod mini arbeitet. Bloomberg gab kürzlich zu verstehen, dass die neue Genration bereits in diesem Monat erscheinen könnte. Es ist möglich, dass der schwindende Lagerbestand bei Drittanbietern ein Zeichen dafür ist, dass wir vor Ende 2025 eine neue Version des HomePod mini erhalten werden.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple dem HomePod mini 2 einen leistungsfähigeren S-Chip sowie den N1-Netzwerk verpasst.

Vergangene Woche wird bekannt, dass es am Dienstag (11. November 2025) nach Ladenschluss in den Apple Stores Umbaumaßnahmen geben soll. Inwiefern diese mit neuen Apple Produkten zusammenhängen, oder ob sich Apple auf die Weihnachtszeit vorbereitet bleibt abzuwarten. Neben einem neuen HomePod mini 2 wird auch noch über einen neuen Apple TV sowie die AirTags 2 spekuliert. Auch diese Produkte könnten noch im laufenden Jahr angekündigt werden.

Kommen diese Woche neue Apple Produktneuheiten? Heute ist Veteranentag in den USA. Von daher rechnen wir damit, dass Apple frühestens morgen Neuheiten ankündigt.