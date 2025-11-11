Vodafone startet am heutigen 11. November 2025 die Vodafone Black Weeks mit attraktiven Top-Angeboten. Ihr müsst nicht bis zum sogenannten Black Friday warten, um zuzuschlagen, schon jetzt könnt ihr euch die Angebote des Jahres bei Vodafone sichern. In der Tat sind ein paar richtig hieße Deals dabei. Im GigaMobil (Young) XL in Verbindung mit einem iPhone gibt es die Apple AirPods 4 kostenlos dazu. Unbegrenztes Datenvolumen gibt es im GigaMobil XL für monatlich nur 34.99 Euro. & im GigaMobil XL Young für 29,99 Euro. Dies ist allerdings noch lange nicht alles, was Vodafone im Rahmen seiner Black Week-Angebote zu bieten hat.

iPhone 17 Pro + GigaMobil (Young) XL

In diesem Jahr hat Vodafone zu den Vodafone Black Weeks Angeboten ein paar echte Highlights für Apple-Nutzer zusammengestellt. Wer als Neukunde einen GigaMobil XL oder GigaMobil Young XL Tarif mit einem Apple iPhone kombiniert, erhält die Apple AirPods 4 im Wert von 149 Euro kostenlos dazu. Gegen einen geringen Aufpreis könnt ihr euch auch für die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung oder die nagelneuen AirPods Pro 3 entscheiden.

Blicken wir etwas näher auf die Details. Zum iPhone 17 Pro müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Apple setzt auf ein 6,3 Zoll Super Retina XDR Display, A19 Pro Chip, Triple-Kamera auf der Rückseite mit 8-fach optischem Zoom, 18MP Frontkamera, Face ID, 5G, lange Akkulaufzeit und vieles mehr.

Der GigaMobil (Young) XL bietet euch unbegrenzte Datenvolumen, 5G, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, EU-Roaming und mehr. Ih profitiert zudem vom 5-Jahresversprechen von Vodafone mit Garantieverlängerung und kostenlosen Akku-Tausch.

Black Week: AirPods 4 gratis dazu

Bestellt euch in der Black Week das iPhone 17 Pro im Tarif GigaMobil XL oder im Tarif GigaMobil Young XL, wenn Du unter 28 seid. Dann gibt’s die neuen AirPods 4 im Wert von 149 Euro kostenlos dazu. Für die AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung im Wert von 199 Euro zahlt ihr nur 50 Euro Aufpreis. Und für die AirPods Pro 3 im Wert von 249 Euro wird eine Zuzahlung von nur 100 Euro fällig.

Für die Kombination aus iPhone 17 Pro und GigaMobil XL zahlt ihr bei einer Laufzeit von 36 Monaten nur 67,99 Euro (GigaMobil Young XL nur 62,99 Euro). Einmalig wird nur 1 Euro fällig. Und die AirPods 4 gibt es noch gratis dazu.

SIM-only: GigaMobil XL nur 34,99 Euro pro Monat

Ihr könnt euch bei Vodafone bei den Black Weeks Angeboten auch für die SIM-only Variante ohne Smartphone entscheiden. Die SIM-only Tarife haben eine Laufzeit von 24 Monaten, ein Anschlusspreis fällt nicht an.

Vermarktet werden der GigaMobil XL und der GigaMobil Young XL mit bis zu 1.080 Euro Willkommenssrabatt. Rechnet man diesen mit ein, so erhaltet ihr bei Vodafone eine Allnet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen für nur 34,99 pro Monat. Junge Leute zahlen im GigaMobil Yong XL sogar nur 29,99 Euro monatlich.

>>> Hier geht es zu den Vodafone Black Weeks Angeboten <<<