Vodafone startet die Black Weeks Angebote und hat in diesem Jahr ein paar heiße Deals aufgelegt. Die Angebote gelten ab sofort und sind zeitlich bis zum 01. Dezember befristet.

Unter anderem erhaltet ihr satte Rabatte, zusätzliches Datenvolumen, attraktive Bundles mit kostenlosen AirPods, Top-Smartphones für wenig Geld, Unlimited-Aufwertungen oder einmalig 999 Gigabyte Datenvolumen als zusätzliches Datendepot. Und wer den Kabel-Tarif-Klassiker CableMax mit einer Downloadgeschwindigkeit von 1000 Mbit/s online bucht, bekommt sogar 240 Euro zurück.

Vodafone: Unlimited-Allnet-Flat nur 34,99 Euro [Black Weeks]

Nachdem wir euch bereits im Tagesverlauf auf das iPhone 17 Pro mit dem GigaMobil XL Tarif für einmalig 1 Euro (inkl. Gratis AirPods 4) aufmerksam gemacht haben, blicken wir nun auf die SIM-only Angebote. Auch für diejenigen, die aktuell kein neues Smartphone benötigen, hat Vodafone etwas im Köcher.

Wer sich als Neukunde im Aktionszeitraum für den Mobilfunk-Tarif GigaMobil XL entscheidet, erhält unbegrenztes Datenvolumen für monatlich nur 34,99 Euro (statt: 79,99 Euro). Auch im Tarif GigaMobil Young XL gibt es ein großartiges Angebot: Neukunden unter 28 Jahren erhalten diesen Unlimited-Tarif bereits für monatlich 29,99 Euro (statt: 69,99 Euro). Wer sich dazu für ein Smartphone in Verbindung mit der flexiblen Ratenzahlung entscheidet, erhält für das Bundle einen weiteren Rabatt von 108 Euro auf den Tarifpreis.

Auch bei den Einsteiger-Tarifen hat Vodafone an der Preis- bzw. Datenschraube gedreht. Für monatlich nur 19,99 Euro gibt es im Aktionszeitraum den Tarif GigaMobil XS mit monatlich 7 Gigabyte Datenvolumen. Für nur 5 Euro mehr bekommt man sogar 25 Gigabyte an Datenvolumen pro Monat (GigaMobil S). In den entsprechenden Young-Tarifen sind es 14 Gigabyte für monatlich nur 14,99 Euro und 50 Gigabyte für 19,99 Euro.

>>> Hier geht es zu den Vodafone Black Weeks Angeboten <<<