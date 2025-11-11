Wie WABetaInfo berichtet, stattet WhatsApp seine Desktop-Versionen mit einer neuen Funktion aus. Der Media-Hub sammelt alle geteilten Fotos, Videos, Links und Dokumente an einer zentralen Stelle. Nutzer von WhatsApp Web und der Mac-App können damit künftig schneller auf ihre Medien zugreifen.

Praktisch, aber mit Einschränkungen

Die Verteilung der neuen Funktion erfolgt schrittweise über die kommenden Wochen. Viele Anwender müssen sich also noch etwas gedulden. Sobald verfügbar, erscheint der Media-Hub in der linken Seitenleiste und lässt sich dort direkt ansteuern.

Der neue Hub zeigt allerdings nur kürzlich geteilte Dateien an. Wer in älteren Chats nach bestimmten Medien suchen möchte, muss weiterhin den klassischen Weg über die einzelnen Konversationen gehen. Das wirkt natürlich wie eine halbe Lösung, denn eine vollständige Medienübersicht wäre deutlich hilfreicher gewesen.

Immerhin bietet WhatsApp Filtermöglichkeiten an. Die integrierte Suchfunktion erlaubt es, nach Absendern oder Bildunterschriften zu suchen. Auch eine Sortierung nach Datum oder Dateigröße ist möglich. Praktisch zeigt sich der Media-Hub beim Aufräumen. So lassen sich mehrere Dateien gleichzeitig markieren, löschen oder weiterleiten.