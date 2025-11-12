Anfang dieses Jahres hat Apple eine neue App namens „Apple Einladungen“ veröffentlicht. Seitdem wurden verschiedene Updates freigegeben, mit dem die App punktuell verbessert wurde. Nun steht das nächste Update bereit, welches für Gastgeber eine neue Option bringt.

Apple Einladungen: Update bringt neue Option für Gastgeber

Mit Apple Einladungen erstellt ihr Einladungen und bringt Menschen zusammen, um die besonderen Momente des Lebens zu feiern. Passt den Hintergrund eurer Einladung mit einem Foto aus eurer Mediathek an oder wählt einen Emoji-Hintergrund, um euer Ereignis mit Leben zu füllen.

Nachdem Apple im vergangenen Monate neue festliche Ereignishintergründe implementiert hat, steht nun das nächste Update in Form von Version 1.6 bereit. Nach dem Update können Gastgeber erlauben, dass Teilnehmer die Anzahl der mitgebrachten Erwachsenen und Kinder angeben. Zudem sind die üblichen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen an Bord.