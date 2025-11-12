Traditionell blicken wir am heutigen Mittwoch auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Neben verschiedenen neuen Episoden, zu Serien die bereits angelaufen sind, startet die Comedy-Serie „Palm Royale“ in die zweite Staffel.

„Palm Royale – Staffel 2“ startet auf Apple TV

Seit ein paar Monaten ist bekannt, dass „Palm Royale – Staffel 2“ am heutigen 12. November 2025 auf Apple TV starten wird. Nachdem kürzlich der offizielle Trailer erschien, ist es nun soweit. Ab sofort könnt ihr die erste Folge abrufen. Anschließend folgt immer mittwochs bis zum 14. Januar 2026 eine neue Episode.

„Palm Royale“ ist eine wahre Underdog-Geschichte, die Maxine Dellacorte (Wiig) bei ihrem Versuch begleitet, in der gnadenlosen Welt der High Society von Palm Beach Fuß zu fassen. Während Maxine versucht, die undurchdringliche Grenze zwischen Arm und Reich zu überwinden, stellt „Palm Royale“ dieselbe Frage, die uns auch heute noch verwirrt: „Wie viel von dir selbst bist du bereit zu opfern, um das zu bekommen, was jemand anderes hat?“ „Palm Royale“ ist ein Zeugnis für jeden Außenseiter, der um seine Chance kämpft, wirklich dazuzugehören.

In der zweiten Staffel wird Maxine nach einem skandalösen öffentlichen Zusammenbruch zur Außenseiterin. Sie muss ihren enormen Scharfsinn und ihre Gerissenheit nutzen, um ein für alle Mal zu beweisen, dass sie nicht nur dazugehört, sondern vielleicht auch das Zeug hat, die Stadt zu regieren. Dabei deckt sie unerzählte Wahrheiten auf und versteht endlich, worauf diese Stadt wirklich aufgebaut ist: Geheimnisse, Lügen und gelegentliche Verbrechen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zur Einstimmung auf die Fortsetzung von „Palm Royale“ haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.