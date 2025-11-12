Apple hat die PlayStation VR2 Sense Controller für das Vision Pro Headset in den Verkauf gebracht. Bereits auf der WWDC25 kündigte das Unternehmen die Unterstützung für Sonys Gaming-Controller an. Nun ist das Zubehör zumindest im US-Store erhältlich. Im deutschen Store ist der Controller aktuell noch nicht verfügbar, das sollte sich aber bald ändern.

PlayStation VR2 Sense-Controller mit der Vision Pro nutzen

Die Apple Vision Pro hat zweifelsohne ihre Stärken, Spiele gehören derzeit jedoch nicht dazu. Das liegt nicht an der Leistungsfähigkeit des Mixed-Reality-Headsets, sondern eher an den Eingabemöglichkeiten. Zwar funktioniert Apples Hand- und Augen-Erkennung sehr gut, doch für komplexere Spiele benötigt man immer noch spezielle Controller, die beispielsweise Sony für sein PlayStation VR2 Headset anbietet. Und genau diese „Sense-Controller“ können jetzt über den Apple Online Store gekauft werden. Die Controller lassen sich interessanterweise nur über Apple separat kaufen. Sony bietet sie einzeln nicht an.

Die Vision Pro unterstützt bereits PS5- und Xbox-Controller, diese wurden jedoch nicht mit Blick auf die virtuelle Realität entwickelt. Ihnen fehlen die sogenannten sechs Freiheitsgrade (six degrees of freedom – 6DOF), also in diesem Fall die Bewegungsabtastung im dreidimensionalen Raum, was für ein echtes VR-Erlebnis entscheidend ist. Die VR2 Sense-Controller von Sony hingegen wurden speziell für diesen Zweck entwickelt. Sonys Controller bieten zudem Funktionen wie Fingerberührungserkennung, haptisches Feedback und adaptive Trigger, um die Interaktion in virtuellen Welten zu verbessern. Die Controller können sowohl für Spiele als auch für die Steuerung des Betriebssystems genutzt werden.

Im US Apple Online Store kostet das Zubehör 249,95 Dollar. Im Lieferumfang befinden sich neben den beiden Controllern eine Ladestation, ein Netzteil mit Kabel und zwei USB-Adapter. Die notwendige Software-Unterstützung liefert visionOS 26. Im deutschen Store wird der PlayStation VR2 Sense-Controller aktuell noch nicht gelistet, hier wird Apple aber voraussichtlich zeitnah nachziehen.