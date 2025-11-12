In den letzten Monaten wurde Apple mehrfach kritisiert, dass das Unternehmen beim KI-Rennen hinterher hinkt. Gleichzeitig gibt es allerdings auch Berichte, dass das Unternehmen einen Vorteil für sich verbucht, um immer mehr zu den KI-Gewinnern zu gehören.

Apple beginnt dank eines Vorteils, sich als Gewinner im Bereich KI zu entwickeln

Zuletzt wurde kolportiert, dass Apple und Google kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung zum bevorstehenden Siri-Upgrade stehen. Es heißt, dass Google für Apple ein maßgeschneidertes KI-Modell entwickeln, welches die neuen Siri-Funktionen von 26.4 ermöglichen soll. Für das Modell soll Apple rund 1 Milliarden Dollar an Google zahlen. Dies ist deutlich weniger als die rund 20 Milliarden Dollar, die Google jährliche an Apple zahlt, um die Standard-Suchmaschine von Safari zu sein.

Dieser Deal zeigt, wie die Stärke des Hardware-Ökosystems von Apple dem Unternehmen einen einzigartigen Vorteil im Bereich der KI verschafft.

Die KI-Kooperation zwischen Apple und Google ist sowohl für Apple als auch für Nutzer ein guter Schritt. Apple kann die lang erwartete KI-Version von Siri veröffentlichen, und die Nutzer profitieren von einem verbesserten Nutzererlebnis.

Das iPhone ist nach wie vor ein Verkaufsschlager und bleibt ein leistungsstarkes Werkzeug für KI-Funktionen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die KI-Funktionen über Apps von Drittanbietern, Systemintegrationen wie ChatGPT oder Apples eigene KI-Angebote realisiert werden.

Als Plattformbesitzer kann Apple im Vergleich zu anderen KI-Unternehmen eine andere Spielweise verfolgen. Einem aktuellen Bericht von Bloomberg zufolge beginnt die Wall Street nun, Apples Vorteil zu erkennen. Es heißt

Apple wurde von der Wall Street heftig kritisiert, weil das Unternehmen nicht so aggressiv in künstliche Intelligenz investiert wie seine Konkurrenten aus der Tech-Branche. Doch diese Strategie erweist sich nun als Glücksfall für den iPhone-Hersteller. Investoren beginnen, die enormen Summen, die Unternehmen wie OpenAI, Meta Platforms Inc. und Microsoft Corp. in KI investieren, genauer unter die Lupe zu nehmen. Dies führt zu erheblichen Kursschwankungen bei einigen der ehemals größten Momentum-Aktien des Jahres. Infolgedessen wird Apples Position neu bewertet.

Weiter heißt es