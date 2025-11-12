Vodafone hat die Vodafone Black Weeks Angebote eingeläutet und in der Tat ein paar spanende Angebote aufgelegt. Was erwartet euch? Unter anderem satte Rabatte, zusätzliches Datenvolumen, attraktive Bundles mit kostenlosen AirPods, Top-Smartphones für wenig Geld, Unlimited-Aufwertungen oder einmalig 999 Gigabyte Datenvolumen als zusätzliches Datendepot. Beim Kabel-Tarif-Klassiker CableMax gibt es 240 Euro Cashback. Aber auch bei Vodafone CallYa warten spannende Angebote. Bei CallYa S gibt es doppeltes Startguthaben und 30 Euro Rufnummermitnahme-Bonus.

Black Week bei Vodafone CallYa

Seid ihr bereit für die Vodafone CallYa Black Week Angebote? In diesem Jahr gibt es eine bisher nie dagewesene Aktion. Ab sofort und zeitlich befristet, erhaltet Kunden, die den CallYa S Aktionszeitraum abschließen, doppeltes Datenvolumen – 30GB statt 15 GB. Die 30GB gibt es so lange, wie die Karte durchgehend aufgeladen und genutzt wird.

Aber das ist noch nicht alles zur Black Week bei Vodafone CallYa. Der Mobilfunkanbieter erhöht in der Aktion auch den Bonus für die Rufnummer-Mitnahme von 10 Euro auf 30 Euro und das für alle Tarife. Das Startguthaben reicht bei dem CallYa Allnet Flat S Tarif (regulär 9,99 Euro) für 3 Monate aus.

>>> Hier geht es zu den Vodafone CallYa Angebote <<<