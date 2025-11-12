Bei der Ankündigung von iOS 26 im Juni dieses Jahres gab Apple bekannt, dass US-Nutzer bald ihre Reisepässe als digitale Version in Apple Wallet auf dem iPhone hinterlegen können. Wie das Unternehmen nun mitteilt, ist die Funktion ab sofort in den USA verfügbar.

Apple führt Digital ID ein

Als iOS 26 im September für alle Nutzer freigegeben wurde, war die digitale Version eines US-Reisepasses nicht mit an Bord. Stattdessen hieß es, dass die Funktion im Laufe dieses Jahres eingeführt wird. Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen und alle US-Nutzer können ihren digitalen Reisepass in der Wallet-App anlegen.

Reisende können sich dann mit der Wallet-App an TSA-Kontrollpunkten an ausgewählten US-Flughäfen ausweisen. Apple sagt jedoch, dass die Funktion kein kompletter Ersatz für einen physischen Reisepass ist und nicht für internationale Reisen und Grenzübertrittszwecke verwendet werden kann. Laut dem Unternehmen wird es auch möglich sein, die Digital ID zur Überprüfung von Alter und Identität in Apps, Online und in Geschäften zu verwenden.

Wie alle Daten in Apple Wallet nutzt auch Digital ID die bereits in iPhone und Apple Watch integrierten Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen, um vor Manipulationen und Diebstahl zu schützen. Wenn Benutzer eine Digital ID erstellen, werden ihre Passdaten auf dem Gerät verschlüsselt gespeichert. Apple kann nicht sehen, wann und wo Benutzer ihre ID vorlegen oder welche Daten vorgelegt wurden. Die biometrische Authentifizierung mit Face ID oder Touch ID stellt zudem sicher, dass nur der Eigentümer der Digital ID diese vorlegen kann. Weitere Informationen bietet Apple in der Bekanntgabe zur Digital ID.