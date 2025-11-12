Apple hat mit dem iPhone 17 Pro und Pro Max einen klaren Kurs eingeschlagen. Beide Modelle wurden dicker und schwerer als ihre Vorgänger. Ein Leaker behauptet nun, dass Apple diesen Trend beim iPhone 18 Pro Max fortsetzen wird.

Das schwerste iPhone

Der chinesische Leaker Instant Digital hat auf Weibo Details zum kommenden iPhone 18 Pro Max veröffentlicht. Demnach soll das Gerät „über 240 Gramm“ wiegen und damit zum schwersten iPhone werden, das Apple je gebaut hat. Das iPhone 17 Pro Max bringt bereits 233 Gramm auf die Waage, während das iPhone 16 Pro Max bei 227 Gramm liegt. Selbst das bisherige Schwergewicht iPhone 14 Pro Max mit exakt 240 Gramm würde mit dem iPhone 18 Pro Max übertroffen werden.

Die Verkaufszahlen sprechen eine deutliche Sprache. Während das ultradünne iPhone Air laut diversen Berichten enttäuschende Absatzzahlen verzeichnet, verkaufen sich die Pro-Modelle nach wie vor sehr gut. Die Kunden wollen offensichtlich das ganze Paket, mit möglichst vielen Features. Wenn das schließlich ein höheres Gewicht und ein dickeres Gehäuse bedeutet, nimmt das Apple in Kauf.

Die wahrscheinlichste Erklärung für den Trend liegt in einem größeren Akku. Schon beim iPhone 17 Pro Max hat Apple den Energiespender deutlich vergrößert, was sich in längeren Laufzeiten bemerkbar macht. Ein weiteres Plus an Kapazität würde diesen Vorteil ausbauen und könnte gerade für professionelle Nutzer ein kaufentscheidendes Argument sein. Darüber hinaus gibt es Gerüchte über Kamera-Upgrades. So soll die Hauptkamera mit einer variablen Blende und einem neuen dreischichtigen Bildsensor ausgestattet werden.