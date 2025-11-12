Jackery – Pionier im Bereich Solar-Generatoren und Powerstationen – läutet einen spannenden „Black Friday & Cyber Monday“-Deal ein. Ihr erhaltet Jackery HomePower 2000 Ultra inkl. 2x 500W Solarmodule für nur 550 Euro. Bei dem Preis kann man für einen Balkonkraftwerk inkl. Akku und 1000Wp nicht wirklich etwas falsch machen.

Jackery HomePower 2000 Ultra inkl. 2x 500W Solarmodule nur 550 Euro

Ihr könnt schon jetzt vom „Black Friday & Cyber Monday“-Deal von Jackery profitieren. In der Tat hat das Unternehmen ein unschlagbares Angebot für Jackery HomePower 2000 Ultra aufgelegt. Ab sofort und nur bis zum 17. November erhalten Kunden beim Kauf der HomePower 2000 Ultra für 549 Euro zwei 500 Wp bifaziale Solarmodule (Wert: 399 €) für nur 1 Euro zusätzlich – also das komplette Solarsystem schon ab 550 Euro.

40 % kompakter als sein Vorgänger, bietet die Plug-and-Play-Speicherlösung mit einem hocheffizienten, integrierten Wechselrichter und zwei MPPT-Eingängen bis zu 2000 Watt PV-Leistung bei einer gleichzeitig eingespeisten Wechselstromleistung von 800 W.

Die Grundeinheit mit einem 2 kWh starken LiFePO4-Akku und Maßen von 270×445×270 mm bei 26,4 kg Gewicht lässt sich modular mit bis zu drei Zusatzakkus auf bis zu 8 kWh erweitern. Ein integriertes Heiz- und Kühlsystem und IP65-Zertifizierung runden den positiven Eindruck von Jackery HomePower 2000 Ultra ab.

>>> Hier geht es zum Jackery Black Friday Deal <<<